https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.11.2021 - Última actualización - 12:52

12:48

En la Feliz permanecerá algo más de diez días, jugará cuatro partidos allí y luego, en el regreso, disputará un torneo con otros dos equipos de Primera. Se habla de un refuerzo por línea con jerarquía.

Enero en Mar del Plata, varios amistosos y un triangular televisado ¿Cómo será la pretemporada de Unión? En la Feliz permanecerá algo más de diez días, jugará cuatro partidos allí y luego, en el regreso, disputará un torneo con otros dos equipos de Primera. Se habla de un refuerzo por línea con jerarquía. En la Feliz permanecerá algo más de diez días, jugará cuatro partidos allí y luego, en el regreso, disputará un torneo con otros dos equipos de Primera. Se habla de un refuerzo por línea con jerarquía.

Está totalmente definido que Unión va a realizar la pretemporada en Mar del Plata, a partir del 10 de enero y por espacio de al menos diez días. En ese interín, está prevista la realización de cuatro amistosos y al regreso, la participación en un triangular que será televisado.

Respecto de los amistosos en la Feliz, estarían definidos tres contra equipos de Primera y uno contra un equipo del ascenso. En cuánto al triangular, lo que se sabe es que será con otros dos equipos de Primera, que no será en Santa Fe, que podrá asistir público y que se verá por TV.

Con esto, se deduce que el arranque de la temporada 2022, con la disputa de la Copa de la Liga Profesional (símil al torneo que se jugó a principios de año pero con dos equipos más, es decir con 28), será en el mes de febrero del año que viene.

Por otra parte, en Unión se evalúa la posibilidad de sumar tres jugadores (uno por línea), con experiencia y jerarquía para darle un salto de calidad al plantel actual, del que algunos jugadores dejarán de pertenecer.

Un condicionante muy claro será si el equipo clasifica o no para la Sudamericana, pues de eso dependerá la categoría y quizás también la cantidad de los jugadores a incorporar. De todos modos, por lo que El Litoral ha podido indagar respecto de este último tema -el de la cantidad- la idea es no sumar muchos jugadores, sino pocos y que vengan a reforzar en todo el sentido de la palabra. Por eso, el pensamiento apunta a que venga un defensor, un mediocampista y un delantero que aporten soluciones inmediatas. Esa es la idea.

Será el primer mercado en el que la secretaría técnica -y Munúa obviamente- podrán retocar el plantel. Ambos asumieron sus funciones con el torneo empezado. En el caso de Battión, Limia y Amut, la primera decisión que debieron tomar fue la salida de Azconzábal y la llegada del actual entrenador. Munúa asumió en la fecha 15 del torneo y tanto la dirigencia como la secretaría técnica saben perfectamente que la evaluación de su trabajo se deberá hacer a partir de la pretemporada y el primer torneo del año que viene, cuando tenga la posibilidad de contar con tiempo de trabajo y que pueda tomar decisiones respecto de la conformación del plantel profesional.

Por lo tanto, si Unión clasifica o no para la Sudamericana no resultará para nada determinante en la confianza y el respaldo hacia el cuerpo técnico, al que lamentablemente no se le han dado los resultados si se compara con el nivel de juego que tuvo el equipo en todos estos partidos. La conclusión es muy clara: Unión ha jugado mejor de lo que la tabla o el porcentaje de cosecha de puntos determina. Desde lo matemático, los números no cierran; desde lo futbolístico, el equipo ha mostrado una idea de juego y muchos resultados fueron injustos. Mejorar en defensa, ser más sólidos y tratar de mejorar la puntería y la contundencia, son los objetivos que se ha trazado el cuerpo técnico de Munúa para los próximos partidos.

¿Sin Márquez para el jueves?

Todos los caminos conducen a que Fernando Márquez no podrá jugar el encuentro del jueves en el Viaducto, ya que no está del todo bien de la fatiga muscular que lo marginó también del compromiso con Defensa y Justicia del jueves pasado. Es posible que llegue mejor al cotejo con Atlético Tucumán, que se jugará el lunes que viene en el 15 de Abril.

Más allá de la derrota ante Defensa, es posible que Munúa mantenga la base titular que jugó en ese partido. Los 11 que arrancaron el jueves pasado en el estadio de la avenida, fueron Moyano; Vera, Calderón, Brítez y Corvalán; Machuca, Roldán, Nardoni y Gastón González; Luna Diale y García. Una firme posibilidad es que este equipo se repita, más allá de que el técnico tiene opciones válidas, por ejemplo en defensa con Portillo y Blasi, como para tratar de encontrar aportes que le den mayor solidez al equipo.

El plantel rojiblanco viajará este miércoles a Buenos Aires en busca de una necesaria victoria que le permita alentar esperanzas de clasificar a la Sudamericana. No está lejos, hoy depende de otros resultados, pero tiene que ayudarse a sí mismo. Son cuatro partidos en los que deberá ganar la gran mayoría de los puntos y esperar cómo se define la clasificación para copas para sumar cupos.

Victorioso

La campaña de Arsenal es floja: está último en el actual torneo y también en la tabla anual. De todos modos, el antecedente inmediato es una victoria ante Newell's, frenando la levantada del equipo de Taffarel (había ganado dos partidos seguidos, uno de ellos a Unión). Fue 3 a 1 en el Viaducto, el domingo pasado. Ese día, renunció Damonte. El equipo formó con Medina; Navas, Gariglio, Suso y Papa; Krupzky, Picco, Méndez y Antilef; Sepúlveda y Albertengo.