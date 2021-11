https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Prisión preventiva para el ex candidato a concejal que engañó y apuñaló a su ex cuñado

El ataque se consumó el jueves pasado, en la zona de la Circunvalación Oeste. La fiscalía busca a un cómplice, cuya identidad todavía no pudo ser establecida.

Víctima y victimario se encontraron, de común acuerdo, el jueves a la una de la tarde en una esquina de Casa de Gobierno. Crédito: Archivo El Litoral / Flavio Raina

Por Redacción EL SEGUIR El juez penal de Santa Fe, Jorge Patrizi, dictó la prisión preventiva este martes para Octavio Ritvo, el precandidato a concejal que el jueves pasado atacó a su ex cuñado a puñaladas para despojarlo de una suma de dinero en dólares, en el noroeste de la ciudad. El pedido fue formulado por el fiscal Andrés Marchi, para el hombre de 26 años, que se encuentra acusado por una tentativa de homicidio cometida en inmediaciones de la Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe. "El magistrado dispuso la preventiva porque consideró que las evidencias que logramos recolectar hasta el momento son suficientes para sostener la probable coautoría del hombre imputado en el hecho investigado", subrayó Marchi. "El juez también sostuvo que la pena en expectativa prevista para los delitos atribuidos es de efectiva ejecución", señaló el fiscal. Por último, el representante del MPA dijo que "Patrizi consideró que las circunstancias del caso permiten presumir que existe peligro de fuga y de entorpecimiento probatorio por parte del imputado". Tenés que leer Un hombre recibió más de 20 puñaladas en Santa Fe En un descampado "Los ilícitos que investigamos fueron cometidos alrededor de las 13 del jueves de la semana pasada en un descampado ubicado en inmediaciones de la avenida Circunvalación Oeste y calle Río Negro", recordó el fiscal Marchi. En la audiencia, el representante del MPA narró que "el imputado y otro hombre –aún no identificado– agredieron de forma sorpresiva y sobre seguro a la víctima". En tal sentido, agregó que "el accionar de los dos hombres fue acordado previamente y con la intención de provocar la muerte de la persona atacada, para lo cual utilizaron un arma blanca". Marchi hizo un relato cronológico de los hechos y narró que "minutos antes de las 13, el imputado citó a la víctima para encontrarse en inmediaciones de Casa de Gobierno, más precisamente en la esquina de 3 de Febrero y San Martín". Según precisó el fiscal, "en ese lugar, el hombre investigado le abonaría un monto de dinero por la entrega previa de dólares que le había hecho la víctima". Tenés que leer Detuvieron a un ex cuñado del hombre masacrado a puñaladas Otro involucrado "Sin embargo, una vez que se encontraron en el lugar, el imputado le dijo que debían ir hasta el country Ubajay, donde un tercero les daría los billetes", informó el fiscal en la audiencia. "De esta manera, bajo engaño, la víctima subió al auto del imputado, quien condujo hasta un descampado ubicado a unos 500 metros al oeste de la avenida Circunvalación, donde se bajó del vehículo y simuló haberse perdido", precisó Marchi. El fiscal agregó que "en el lugar apareció el otro coautor y se produjo la agresión con un arma blanca, que le provocó numerosas lesiones a la víctima". Asimismo, puntualizó que "dejaron al hombre atacado en el lugar, le sustrajeron efectos personales y huyeron en el vehículo del imputado". Marchi subrayó en la audiencia que "la víctima salvó su vida gracias al rápido auxilio de vecinos del lugar y a la posterior atención médica que recibió". Por último, precisó que le atribuyó a Ritvo la "coautoría de los delitos de tentativa de homicidio, calificado por alevosía; y robo doblemente calificado por lesiones graves y el uso de armas".

