Nicolás Sánchez: "Las ganas nunca se perdieron"

Duendes consiguió ganar otra vez el TRL de rugby el sábado 21. Es la decimotercera conquista de los verdinegros en el certamen de las tres uniones. La palabra de Nicolás Sánchez, baluarte entre los delanteros del equipo.

Duendes lo hizo otra vez. La última vez había sido en 2018. En 2019 vio consagrarse a Old Resian. La edición de 2020 fue cancelada. Y en 2021 volvió a imponer condiciones en el Torneo Regional del Litoral de rugby. En el certamen que lo tiene como máximo ganador por amplio margen. Esta fue la consagración número 13 sobre 21 certámenes realizados. Los verdinegros derrotaron por un claro 0-83 a Provincial en General Lagos para cantar el clásico “dale campeón” el sábado 21.





Nicolás Sánchez es una de las piezas claves en el primer equipo de Las Delicias en las últimas temporadas. El jugador correntino que comenzó a jugar en Aranduroga y que vino a Rosario a estudiar medicina habló con Mirador Provincial sobre este título nuevo para Duendes. “Cuando terminó el partido (con Provincial) nos juntamos en el centro de la cancha a esperar el resultado de Old Resian y Jockey (precisaban que los tricolores no sumen punto bonus). En el interior de la ronda nos enteramos. Muy contentos más que nada por estos dos años de pandemia”, comentó Sánchez. El plantel verdinegro mantuvo la motivación para poder levantar el trofeo una vez más. “Tuvimos un incentivo enorme por los dos años de pandemia. Las ganas nunca se perdieron. En el torneo Reinicio (de la Unión de Rugby de Rosario) pudimos hacer un equipo muy maduro y levantar cabeza, pero cada uno tomó su incentivo. Dejamos la familia, el trabajo, el laburo. Pudimos obtener este triunfo, este torneo que era lo que esperábamos. Teníamos que terminar levantando la copa y salió todo así por suerte”, dijo el homónimo del apertura de Los Pumas.





La pasión por el rugby diferencia a Duendes de otros clubes. Esa característica la pudieron conservar pese a los meses de inactividad: “Lo que siempre decimos es generar fanatismo. A los chicos que van subiendo les queremos contagiar ese fanatismo para terminar queriendo a Duendes. Para Duendes y para muchos clubes de toda Argentina fue difícil. Es un mérito que hay que darle a los chicos el esfuerzo que hacen”. Para Sánchez, todos los partidos fueron difíciles. “Todo el torneo fue parejo. No es para menospreciar el Torneo del Litoral. No me puedo quedar con un solo equipo porque es un torneo muy competitivo”, indicó.





Con el título en las vitrinas del club de barrio Las Delicias, el balance del año es muy positivo. “No se ganó el Torneo Reinicio. Lo importante es que se pudo ganar el Torneo del Litoral que es lo que todos los clubes anhelan. La intermedia ganó en Marcos Juárez, la prereserva. La reserva que estuvo peleando el título. Los juveniles aunque no hayan ganado los campeonatos. Hay que sumarlo de abajo hacia arriba”, argumentó el forward.





Este 2021 para Nicolás Sánchez es muy bueno porque logró graduarse de médico y trabajar en esta profesión que era su anhelo. Hace guardias de 20 a 8 en diferentes lugares. “Fue re positivo. Fue un año atípico por todo el tema de la pandemia que no sabíamos qué hacer, que cuándo empezaba, pero las ganas siempre fueron muy grandes. Me dieron el título de médico, empecé a laburar de lo que quería. Fue un gran esfuerzo personal. Llegaba cansado de 24 horas de guardia y tenía que ir a entrenar igual. Después de la tormenta que tuvimos del covid, terminar así este año es un orgullo”, expresó.