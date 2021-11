https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.11.2021 - Última actualización - 16:48

16:44

Se trata de Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en noviembre de 2018 absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel en la causa que investigó la muerte de la adolescente Lucía Pérez.

Buenos Aires Caso Lucía Pérez: suspenden a los jueces para someterlos a jury Se trata de Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en noviembre de 2018 absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel en la causa que investigó la muerte de la adolescente Lucía Pérez. Se trata de Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en noviembre de 2018 absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel en la causa que investigó la muerte de la adolescente Lucía Pérez.

Dos jueces del Tribunal Oral Criminal 1 de Mar del Plata que absolvieron a los acusados de abusar sexualmente y causar la muerte de la adolescente Lucía Pérez (16) en 2016 fueron hoy suspendidos provisoriamente en sus funciones para ser sometidos a un jury, por decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes judiciales informaron a Télam que en la audiencia realizada esta mañana, presidida por la magistrada de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan, se hizo lugar a la acusación contra los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en noviembre de 2018 absolvieron por a Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Maciel (62) en la causa por abuso sexual seguido de muerte, resolución que el año pasado fue revocada por la Cámara de Casación.

Ahora, con la suspensión provisoria de los magistrados, deberán presentarse las respectivas pruebas para dar inicio al debate público, cuya fecha aún no fue dispuesta, para establecer si se los destituye o no de sus cargos. Por su parte, Aldo Carnevale no será sometido al jury porque ya se encuentra jubilado.

En la acusación de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento a Magistrados, a la que accedió Télam, se indicaba que “la queja se relaciona con la resolución de libre absolución que beneficiara en el juicio oral a los autores de los delitos por el gravísimo delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado la muerte de la ofendida y habiendo sido favorecido por el suministro de estupefacientes”.

“Dan cuenta las denuncias de manera concordante que la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada lejos de ajustarse a derecho evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores”, señalaron los acusadores.