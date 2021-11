https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.11.2021 - Última actualización - 18:40

18:35

Parte del plantel del Violeta salió a desmentir las acusaciones de que "fueron para atrás" ante el Guapo, quien terminó líder de la zona.

Tras perder con Barracas El descargo de los jugadores de Villa Dálmine: "Hay compañeros amenazados de muerte" Parte del plantel del Violeta salió a desmentir las acusaciones de que "fueron para atrás" ante el Guapo, quien terminó líder de la zona. Parte del plantel del Violeta salió a desmentir las acusaciones de que "fueron para atrás" ante el Guapo, quien terminó líder de la zona.

Los jugadores de Villa Dálmine decidieron hablar y desmentir las acusaciones respecto a la actuación del equipo en el encuentro ante Barracas Central, en el que el Camionero se impuso por 3-1 y logró quedarse con la zona B de la Primera Nacional para llegar a la final que perdió ante Tigre por el primer ascenso.

“Estamos acá para salir a desmentir todos los dichos que han salido durante esta semana. Nosotros como equipo hemos salido a ganar este partido, como lo hicimos durante todo el torneo”, aseguró Emanuel Bilbao.

“Sabíamos que este partido iba a ser muy difícil tanto adentro como afuera de la cancha por todo lo que se estuvo especulando y hablando en la semana previa, así que hoy estamos todos junto acá para aclarar esta situación”, agregó el futbolista.

#ComunicadoOficial de la Comisión Directiva del Club Villa Dálmine pic.twitter.com/QmWutXx32Q — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) November 23, 2021

El otro que habló en el video que publicó Campana360 fue Gastón Díaz y expresó: “Hay muchas personas diciendo barbaridades sobre nosotros y raíz de eso hay varios compañeros que han sido amenazados de muerte, entre otras cosas”.

“Si el resultado del partido habría sido favorable para nosotros no estaríamos pasando por esta situación, no se estarían manchando nuestros nombres como jugadores, el nombre del club, y no se estaría opacando la segunda ronda que hicimos”, explicó.