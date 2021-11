https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Seré tonta, pero yo creo en el perdón", aseguró la esposa del delantero del PSG a la diva de los teléfonos.

Entrevista Wanda Nara a Susana Giménez: "Mauro está arrepentido"

Susana Giménez consiguió entrevistar en exclusiva a Wanda Nara tras el escándalo por la supuesta infidelidad entre su esposo, Mauro Icardi, y la actriz Eugenia "China" Suárez.

La empresaria le relató los hechos a la diva de los teléfonos y reconoció que a raíz de la crisis ambos tuvieron "la oportunidad de reelegirse".

En tanto, Wanda negó que haya sido amiga de la tercera en discordia, aunque admitió que tenían cierta cercanía por relaciones en común.

En cuanto a sus hijos, reconoció que su prioridad fue protegerlos aunque están al tanto de toda la situación. En tal sentido, le agradeció a su ex y padre de los tres mayores, Maxi López, que la apoyó cuidándolos durante la crisis.

"Yo quiero saber hasta el último detalle, todo, y después evalúo". "Si pudimos recomponer la relación fue porque Mauro me contó todo y del otro lado me dijeron lo mismo", dijo la empresaria, en relación a la versión que la propia China Suárez le relató telefónicamente. "Yo creo que él fue, se equivocó, y a mí me sirvió para hacer un reset", reconoció.

