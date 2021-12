https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uno de los festivales más importantes del país que se consolida año tras año y se realizará el próximo fin de semana en la Estación Belgrano.

3, 4 y 5 de diciembre Llega el Harlem Festival 2021: 30% de descuento en entradas hasta este viernes por el Black Friday

Tres días, más de 38 horas de música, dos escenarios (uno dentro de la ex estación de trenes y otro al aire libre), fiesta, mucha expectativa y emociones por volver a grandes festivales post-pandemia.

Desde Duki como uno de los máximos exponentes del género urbano a Miranda!, la banda electropop número uno de Argentina, o desde Natalie Perez con sus sonidos latinoamericanos y boleros a Ca7riel como una de las figuras emergentes que presenta su nuevo disco y se consolida como artista mainstream, y también desde Zoe Gotusso luego de iniciar su gira mundial como solista luego de Salvapantallas a Acru, el máximo exponente del hip hop en Latinoamérica, reflejan la diversidad musical del festival para todas las edades y todo tipo de público.

Además, habrá múltiples experiencias de entretenimiento y gastronomía, sumado a la presencia de importantes criptoartistas, ilustradores, tatuadores, barberos y skaters.

La grilla completa

El Harlem abrirá sus puertas el viernes 3 de diciembre a las 20 para dar inicio a la celebración de la vuelta del primer festival en el país con Fiesta Bresh hasta las 2. Luego será el turno de las bandas durante las jornadas del sábado y domingo, abriendo sus puertas a las 14 ambos días y cerrando a las 2 y 0, respectivamente.

Viernes 3/12, de 20 a 2 (sólo mayores de 18 años): Fiesta Bresh.

Sábado 4/12, de 14 a 2 (apto para todo público): Miranda!; Rusherking; Bandalos Chinos; Ca7riel; Zoe Gotusso; Pekeño 77; El Zar; Nafta; Luck Ra; Chita; Barbi Recanati; Axel Fiks; Lisandro Skar; Plastilina; Terapia.

Domingo 5/12, de 14 a 0 (apto para todo público): Duki; Acru; Coti & los Brillantes; Emilia; Dillom x Muerejoven; Lara91k; Natalie Perez; Taichu; Feli Colina; Connie Isla; Alejo y Valentin; Wendigo en Camisas.

El primer festival que integra criptoarte

Criptoartistas de diferentes disciplinas como programación, 3D, ilustración digital, realidad virtual y aumentada que le dan vida a su arte en el blockchain y conviven en el metaverso, intervendrán el festival con una selección de obras de la escena local comandada por Tomás García, Maca Stone, Marcuscus, YON, Tomi Pomo y LoloArmz.

El primer festival con alto grado de conciencia ecológica

En esta nueva se decidió priorizar el cuidado del medioambiente, por lo que la propuesta gastronómica estará enfocada en un 50% con productos veganos y será la marca Not Co quien acompañará con su propuesta plant-based en hamburguesas y helados. El 50% restante será acompañado con gastronomía de origen animal para quienes tengan sus preferencias.

Las entradas

Venta online en www.harlem.com.ar con tarjeta de débito/crédito (en un pago) o MercadoPago (hasta 12 cuotas) desde cualquier lugar del país. En efectivo en Cablevideo Digital (Marcial Candioti 3399, Santa Fe; Aristóbulo del Valle 5101, Santa Fe; Hernandarias 1760, Santo Tomé) y en Flamingo (San Martín 902, Paraná).

Precios (*): abono para los 3 días $ 6900 (**); entrada sábado o domingo $ 4830; entrada viernes (Bresh) $ 2000.

Descuento Black Friday 30% Off: Desde este miércoles 24 al viernes 26 de noviembre, ingresando el código BLACKFRIDAY en el proceso de compra online (a través de Sistema Passline –www.harlem.com.ar-) se aplicará un 30% de descuento en el precio final de tu compra, quedando en los siguientes valores: abono para los 3 días $ 4830; entrada sábado o domingo $ 3381; entrada viernes (Bresh) $ 1400.

(*) Las entradas adquiridas online a través de Sistema Passline poseen costo por servicio del 15% adicional al precio de la entrada por intereses de financiación de tarjetas. Si adquirís en efectivo en los puntos de venta no posee recargo.

(**) Los abonos para tres días incluyen vale por una hamburguesa Not Harlem + un helado Not Co que serán entregados al colocarte la pulsera.

Sobre el Harlem Festival

Tuvo su primera edición en 2018 para instalarse como uno de los más destacados festivales conceptuales de Argentina, donde conviven en armonía todo tipo de público, artistas y experiencias. Ubicado en el corazón del país, también busca el desarrollo artístico, cultural y turístico en la región de Santa Fe, Entre Ríos y el Noreste argentino. El festival siempre se llevó a cabo en la ex estación de trenes Manuel Belgrano.

En las ediciones de 2018 y 2019 pasaron diversos artistas como Wos, Usted Señalemelo, Emmanuel Horvilleur, Conociendo Rusia, Nonpalidece, Ivan Noble, Indios, Salvapantallas, Louta, Juan Ingaramo, Marilina Bertoldi, El Kuelgue, Ca7riel y Paco Amoroso, entre muchos otros.