https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.11.2021 - Última actualización - 9:40

9:38

El concurso edición 2021, dio comienzo ayer lunes 22 de noviembre, y se extenderá el día 12 de diciembre inclusive. Podrán participar de dicho concurso personas residentes de la localidad de Humboldt, Colonia Nueva, y zona rural del distrito. Los participantes deben ser mayor de 13 años (inclusive).

Departamento Las Colonias Humboldt: presentaron la 2da. edición del concurso "Postales de mi Pueblo" El concurso edición 2021, dio comienzo ayer lunes 22 de noviembre, y se extenderá el día 12 de diciembre inclusive. Podrán participar de dicho concurso personas residentes de la localidad de Humboldt, Colonia Nueva, y zona rural del distrito. Los participantes deben ser mayor de 13 años (inclusive).

Esta semana la comuna de Humboldt presentó la segunda edición del concurso fotográfico que busca homenajear el paisaje de la localidad.

De la edición 2021, que se extenderá el día 12 de diciembre inclusive, podrán formar parte residentes de la localidad de Humboldt, Colonia Nueva, y zona rural del distrito.

"En el concurso “Postales de mi Pueblo” queremos rescatar y homenajear el paisaje urbano y rural, la cultura, la historia, y demás aspectos que hacen a nuestra localidad, mediante la participación ciudadana a través de la fotografía", precisaron autoridades comunales de Humboldt, quien señalaron que el certamen tiene como objetivo "destacar aspectos del paisaje local, mediante fotografías específicas del pueblo de Humboldt, Colonia Nueva, y todo el distrito rural, las cuales pueden ser de espacios públicos, rurales, urbanos, artísticos, históricos, flora, fauna, entre otras".

Cada imagen que participe del certamen debe estar acompañada de una breve descripción, especificando el lugar donde fue realizada la toma, y por qué se siente identificado con la postal que presenta.

El concurso edición 2021, se dará comienzo el día 22 de noviembre, y se finalizará el día 12 de diciembre inclusive. Pueden participar de dicho concurso personas residentes de la localidad de Humboldt, como así también de Colonia Nueva, y zona rural del distrito. Los participantes deben ser mayor de 13 años (inclusive) al momento de inicio del concurso.

Modo

Los organizadores manifestaron que cada participante podrá presentar dos fotografías, y la misma deberá ser una toma inédita y actualizada al presente año 2021.

“Las fotografías pueden ser capturadas con cámara fotográfica digital, y con equipos celulares. Solamente se admitirán fotografías originales, sin fotomontajes. Sí se permitirá retoques de brillo, tono (blanco y negro, sepia, etc.), y contraste, usados para mejorar la calidad de la fotografía. No se permitirán imágenes con personas en la misma, con excepción que ellas no puedan ser identificables; Las fotografías deben enviarse en formato JPEG, PNG O TIFF con una resolución de 300 ppp; El autor de la fotografía deberá ceder el derecho de autoría de la imagen para ser usada por la Comuna local”, reiteraron.

Presentación de obras

Las fotografías deben enviarse en formato digital al correo postalesdemipueblo@hotmail.com El asunto del mismo deberá tener el nombre del concurso “Postales de mi Pueblo”.

En este sentido desde el Ejecutivo local señalaron que una vez enviado el material, el o la concursante recibirá en su cuenta de correo electrónico un aviso de confirmación de recepción de la fotografía. “Las imágenes deben adjuntarse con los siguientes datos: Nombre completo del autor; Correo electrónico; Teléfono de contacto y Breve reseña de la fotografía”.

Selección de materiales

Una vez finalizado el periodo de recepción de fotografías (hasta el día 12 de diciembre incluido) comenzará el concurso.

Vale destacar que la elección de las fotografías se llevará a cabo en dos partes; por un lado, a través de un proceso de votación virtual en la página oficial de Facebook, en el cual la fotografía que resulte más votada, le corresponderá un voto.

“Además, el jurado conformado por cuatro profesionales de la localidad, siendo ellos en esta oportunidad Federico Franco, Mariano Marty, Claudia Demaria y Monica Burgi, quienes seleccionarán las fotografías, resultando ganadoras las 4 fotos que más votos posean. Cuando finalice el concurso, el resultado será comunicado a través de las redes sociales de la Comuna de Humboldt”.

También se entregarán premios a los ganadores por parte de la Comuna en fecha que será anunciada oportunamente. “Las cuatro fotos premiadas y elegidas, quedan seleccionadas automáticamente para formar parte del Calendario que el Gobierno Comunal utilizará en el año 2022”, puntualizaron.