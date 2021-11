https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por complicidad

Benzema condenado a un año de prisión condicional tras un intento de chantaje

El delantero francés del Real Madrid recibió además una multa de 75.000 euros luego de intentar convencer a Valbuena, ex compañero de la selección, a que pagará a cambio de la no difusión de un video sexual.

El delantero francés de Karim Benzema, de grandiosa temporada en el Real Madrid, fue encontrado este miércoles culpable de "complicidad" en el intento de chantaje a su excompañero de la selección Mathieu Valbuena para evitar la difusión de un video sexual. El Tribunal de Versalles consideró que la conversación que Benzema mantuvo con Valbuena en la que trató de convencerlo de que se pusiera en contacto con los chantajistas constituye una intervención "deliberada" para que el entonces futbolista del Olympique Lyon pagara para evitar que las imágenes fueran difundidas. Mathieu Valbuena junto a Karim Benzema en la selección francesa. Foto: Gentileza Para ir al momento de este conflicto hay que remontarse al 6 de octubre de 2015, en la concentración de cara a un amistoso contra Armenia en la ciudad de Lille. "Benzema fue condenado a un año de prisión condicional y una multa de 75.000 euros en un caso de vídeo sexual. Benzema apelará tras ser declarado culpable de complicidad en el intento de chantaje", declaró el abogado del delantero del Real Madrid a los periodistas locales. Tenés que leer Arrestaron a Karim Benzema La defensa aseguraba que no se daba el “elemento intencional” del delito. Durante sus alegatos, los representantes de la fiscalía subrayaron en cambio que la estrella de la selección francesa tenía el deber de dar ejemplo, como “portador de una imagen, de una esperanza, de una notoriedad y de unos valores morales”. Hace dos semanas, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, explicó que Benzema "no sería excluido" de la selección de su país en caso de "sanción judicial". Durante aproximadamente cinco años, Karim fue rechazado en el equipo nacional. Foto: Gentileza Cabe recordar que el jugador “merengue” se ausentó del seleccionado durante un par de años, lo cual lo privó de levantar la copa del mundo en Rusia 2018. En contracara, Valbuena tampoco volvió a ser convocado para vestir la camiseta de Francia y reconoció que temió por su carrera, “si el video salía a la luz”. “Me sentí en peligro, mi primer instinto fue denunciar”, agregó. Karim Benzema disputó 94 partidos con la selección de Francia, marcó 36 goles y brindó 20 asistencias entre 2007 y 2021. Mathieu Valbuena disputó 50 partidos con la selección de Francia, marcó 8 goles y brindó 20 asistencias entre 2010 y 2015. Contra los otros cuatro acusados por el intento de chantaje al actual jugador del Olympiakos griego, el tribunal de Versalles impuso penas que van desde los 18 meses de prisión condicional hasta los 2 años y medio de cárcel de obligado cumplimiento. Los hechos remontan al 6 de octubre de 2015: durante una concentración de la selección, Benzema va a la habitación de Valbuena para advertirle del video y asegurarle que puede presentarle a “alguien de confianza” para “gestionar” la situación.

