Crecen los rumores de romance entre Mario Guerci y Soledad Bayona en la pista de La Academia

Miércoles 24.11.2021 - Última actualización - 11:35

11:27

El actor y la bailarina interpretaron La era del rock en las comedias musicales y dieron que hablar con una jugada puesta

¿Qué pasa entre Mario Guerci y Soledad Bayona? Desde hace un par de semanas, los rumores en los pasillos de ShowMatch aseguran que entre el modelo y la bailarina hay algo más que una relación laboral. De momento, las partes interesadas lo niegan rotundamente. Sin embargo, en el programa del martes echaron más leña al fuego durante su participación en las comedias musicales de La Academia.

Hasta hace unas semanas, los rumores vinculaban a Guerci con Celeste Muriega. Sin embargo, una observación de Ángel de Brito puso la mira en Bayona. Tanto el actor como la bailarina negaron toda posibilidad de romance y en diálogo con este medio manifestaron su enojo por los rumores: “Vale la pena aclarar, porque a veces uno deja pasar las cosas pero en este caso no”, señaló Mario.

“Nosotros tenemos las cosas más que claras”, completó Soledad. “Mi pareja es parte del equipo, nos ve siempre, viene con nosotros a comer, tenemos una relación hermosa todos y está bueno aclarar las cosas. A veces se usa como juego o como previa, pero hay un límite que no vamos a pasar”, sentenció. Y cuando Mario fue consultado por la situación con Celeste, fue muy parco: “Nada que contar, es aburridísimo lo mío. No los puedo hacer felices”; señaló escueto.

En el último turno de la disciplina, los participantes bailaron al ritmo de La era del rock y sumaron un nuevo capítulo a la historia. Él la defiende del ataque en una pelea de bar y en el cuadro siguiente los encuentra en lo alto de una escalera. Él la toma de la cintura y le propone un beso, que ella corresponde de manera natural. No son más que tres segundos, pero los suficientes para realimentar los rumores.

De Brito inició la ronda de votación con la repetición del beso en cámara lenta. “¿Cómo besa Mario?”, preguntó directamente apuntando a la bailarina. “Fue un lindo beso el de recién”, respondió sin demostrar interés. Pero el periodista insistió: “Me dijeron que lo ensayaron bastante”. “No, las únicas dos de cámara”, respondió Soledad sin entrar en el juego. “Lo ensayamos a último momento”, acotó Guerci. “El miedo era que la escalera se abriera mientras nos besábamos”, completó Bayona.

A la hora de evaluar, el periodista dejó la acidez de lado y elogió al equipo que acompañó a la pareja y al coach: “Era ideal para ustedes. No abusaron de Bayona, estuvo en un rol secundario, y Mario me sorprendió para bien. Asumió el protagonismo, cantó, me gustó mucho”; enumeró el conductor de Los ángeles de la mañana y los calificó con un 9.

A su turno, Pampita Ardohain no fue tan efusiva: “Me falta que Mario se la crea un poco más. Tuvo un montón de cosas buenas, pero hay que seguir puliendo este diamante en bruto: Pónganle mas al acting y a la fuerza”, sugirió la modelo, que en esta disciplina tiene la responsabilidad el voto secreto. “Para mí siguen siendo una revelación”, evaluó Guillermina Valdés. Es muy difícil verse frescos cuando se está hablando tanto de ustedes, y a pesar de lo que están atravesando se los vio bien”, agregó la nechochense y les puso un festejadísimo 10.

“Me gustó la propuesta que trajeron, fue muy musical. Le faltó mucha fuerza, esto mismo con más pisada hubiera sido un montón”, analizó Jimena Barón y les puso un 7, el mismo puntaje y una evaluación similar a la que hizo Hernán Piquín: “Siempre esperamos que explotes, hoy no pasó. Estuvieron bien, afinados”, opinó el bailarín. El parcial de 33 puntos, más el 7 de Pampita, les permitió evitar el duelo y posicionarse entre los siete mejores del certamen. Y, quién sabe, haya un nuevo capítulo en esta historia.

Tras recibir la devolución del jurado, el modelo habló con Teleshow y salió a responderle a Matilda Blanco, con quien tuvo una breve relación mientras fueron compañeros en Corte y confección. “Estaba buscando algo como ‘¿de quién me cuelgo? ¿de quién me cuelgo?’. Y un día lo veo como que está colgándose de Celeste Muriega, otro día de tal. Yo le voy a dar un gran consejo: no hagamos la gran Tucu López que salta como Tarzán de liana en liana”, había dicho la asesora de modas.