Lady Gaga reveló todo sobre sus looks para la película "House of Gucci"

Miércoles 24.11.2021

La actriz y cantante, reveló todo lo que hizo para convertirse en Patrizia Reggiani, el personaje principal, para el cual pasó más de seis meses perfeccionando un acento italiano.

Para convertirse en Patrizia Gucci, el personaje principal de House of Gucci, Lady Gaga pasó más de seis meses perfeccionando un acento italiano. Se metió tanto en su papel que durante las semanas de rodaje fue muy poca la diferencia entre el mundo real y el del set, llevando al extremo lo de ser actriz de método. Pero no solo eso, también hizo una profunda investigación sobre quién es esta mujer que conocemos por haberse casado y asesinado a uno de los miembros de la familia Gucci y cuya historia cuenta la película dirigida por Ridley Scott que se estrena este miércoles 24 de noviembre.

Parte del proceso para crear a su personaje fue investigar y estudiar detalladamente su imagen. “Buscamos cada imagen de ella que puede existir y la mayoría de veces tratamos de apegarnos lo más posible a su manera de vestir, pero en otros momentos, como con el vestido de novia por ejemplo, nos tomamos algunas libertades creativas por diversión”, cuenta. Para decidir los looks trabajó muy de cerca con la diseñadora de vestuario Janty Yates, con su hair stylist Frederic Aspiras y la maquillista Sarah Tanno. “Trabajamos en equipo para crear un personaje que viene de la vida real”, y aunque Patrizia Reggiani sigue viva, Gaga prefirió no conocerla, “no quería ser parte de algo en lo que no creo” como ha dicho en varias entrevistas.

Para alguien que hemos visto prácticamente usar todo , y cuando digo todo, me refiero desde el vestido de carne que usó en los Premios MTV de 2010, hasta impactantes piezas de Alexander McQueen (como el look número 19 del desfile Plato’s Atlantis S/S 2010, el último que presentó el diseñador), esta es una imagen muy distinta, empezando por el pelo corto, negro y chino, tan de los ochenta. De la misma manera, también fue una experiencia diferente: “En esta película el vestuario se sintió diferente porque es ella quien está dentro de la ropa todo el tiempo, siempre estaba ahí la energía de Patrizia. Aunque lo más importante es que yo quería que la ropa fuera la cereza del pastel en un personaje con una vida interior muy fuerte. El personaje es lo más importante, su presencia y luego la ropa, que no debía ser un distractor. En el cine, el vestuario puede ser un distractor si el actor no tiene la fuerza suficiente y su outfit lo rebasa”.

Pienso que en House of Gucci, lo que es interesante es cómo la moda es utilizada para contar la historia de una mujer que está sobreviviendo y siendo humillada, en un mundo de hombres. Para esto también se fijaron en detalles como el hecho de que ella nunca se podía ver igual que bien que los Gucci o cómo nunca se quitaba el anillo de compromiso porque quería demostrar que pertenecía a los Gucci. “Creo que la moda fue utilizada de una manera muy inteligente y eso habla acerca de algo en lo que yo creo: que la moda y el arte son un deporte inteligente. Hay mucha inteligencia detrás, hay un razonamiento, puedes decidir si alguien es rubia o castaña, un vestido puede ser rojo o puede ser azul, pero estos detalles tan específicos pueden cambiar por completo la manera en que alguien se siente”.

Muchos de los looks, incluyendo el traje rojo de esquiar y el vestido de novia, además de piezas que usaron otros grandes actores como Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek y Al Pacino, estarán exhibidos junto con una serie de fotografías y videos hasta el 4 de diciembre en el FIDM en Los Ángeles, como parte de la exhibición House of Gucci que hace un recorrido por el behind the scenes de esta película que se estrena esta mñana a nivel mundial.

