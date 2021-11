Línea directa: "le faltan condiciones", "El Parque del Sur" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Le faltan condiciones

ALFREDO SALOMÓN

"Escuché el discurso del presidente de la Nación. ¡Siempre dice lo mismo! Busca agradar, pero en vez de hablar, grita. De esa manera, no creo que pueda conseguir nada. Un presidente debe ser creíble, inspirar respeto, confianza, entre los habitantes, entre los que él dirige, persigue. Escuchar siempre lo mismo, aburre. Pienso que hay que tener condiciones para ser presidente. Lamentablemente para mí, de acuerdo con lo que veo con total objetividad, digo que no tiene condiciones para ser primer mandatario. Es lamentable. Necesitamos un presidente con mayúsculas. La Argentina siempre fue un país envidiable por muchos y que recibía tantos inmigrantes, de todas partes del mundo. Sin embargo, no sé lo que está pasando...".

****

Sobre el "Acto de la militancia"

LECTOR DE GUADALUPE OESTE

"Quiero expresarme públicamente sobre toda esa gente que fue a Plaza de Mayo el otro día. Siendo un día laborable no sé cómo pudo ir tanta gente, salvo que no trabajen; o son los que viven de los subsidios que les da la Anses con la plata que les saca a los jubilados. He hablado con gente que estaba en eso y me enteré de que a los colectivos les pagaban $ 12.000 para llevar pasajeros. ¿De dónde salió esa plata?, ¿de los sindicatos a los que los trabajadores aportan su cuota?, ¿o del pueblo que paga sus impuestos? Eso es lo que me interesa saber".

****

Día Internacional del Hombre

MARIO PILO

"El 19 de noviembre pasó totalmente desapercibido para el instituido Día Internacional del Hombre, que sería el equivalente del Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo. Fue establecido en 1992 y aceptado por la Unesco, a partir de 1999, como una excelente idea para dar un poco de balance entre géneros y promover la no discriminación del hombre y celebrar la masculinidad. Lo que es paradojal. Para los pocos románticos del mundo todos los días son de la Mujer. Para las fundamentalistas feministas todos los días son del macho despreciable, que hay que destronar. Para la mayoría equilibrada, el día pasó inadvertido. Sus objetivos principales son abordar temas de salud masculina de todas las edades; resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad; promover la igualdad de género, incentivando la no discriminación a los hombres y celebrar la masculinidad como un hecho natural y no agresivo. Es muy valedero en un mundo occidental que ha convertido a la humanidad en género único y no doble: mujer y hombre".

****

Parque del Sur

CARLOS LANZARO

"Si bien el Parque del Sur ha tenido ya obras importantes, ahora que inauguraron la temporada de playas y piletones, todavía le faltan algunos detalles. Por ejemplo, desde hace 2 ó 3 años, entrar o salir del parque donde esta la fuente de agua salada (frente al Náutico Sur) es una odisea por la cantidad de pozos que rompen todas las cubiertas y amortiguadores de los vehículos. Solo haría falta que alguien done 3 ó 4 bolsas de escombros o piedras para nivelar el terreno. También faltan los baños químicos, las canillas para tomar agua, arreglar los juegos o aparatos deportivos destrozados de J. J. Passo y 1ºdeMayo, etc. Es muy poco. ¡Podrían hacerlo! Los ciudadanos santafesinos quedarán muy agradecidos".

****

Uso político del crimen de Lucas

ROBERTO SÁNCHEZ

"Al padre de Lucas le prohibieron comentar si lo llamaron o no desde el gobierno de la ciudad. Le amordazaron la boca al doliente para que parezca desidia del gobierno de la ciudad. Frente a los micrófonos hicieron referencia a no usar ideológicamente la muerte de este pobre chico. Pero eso no significa dejar pasar esta oportunidad; defenestrar al Jefe del Gobierno de la ciudad, lamento que no se dé cuenta que lo empezaron a guionar a cambio de asistencia. La lógica es que la Justicia determine quién es el culpable y le den la pena correspondiente al asesino de Lucas".

****

La verdadera belleza

CELESTE ESTELA

"¿Has pensado alguna vez sobre el concepto que tenemos de belleza? ¿A qué le puedes llamar bello? Seguramente, tiene mucho que ver con nuestras sensaciones interiores. Una pintura bella para mí, puede no serlo para otra persona. Pero... ¿qué es lo que purifica mi ser interior para ver más allá de lo que veo, hasta descubrir lo bello de algo? No es nada más ni nada menos que mi pureza de corazón, mi limpieza de alma, la que perfecciona mi sensibilidad. Y... como todas las cosas, es algo que puedo perfeccionar cada día, acercándome al Creador, que purificará mi alma. Entonces... podré saber apreciar mucho más profundamente qué es belleza en esta vida...".