Último tren a la Copa para Unión desde Estación Sarandí

La línea del último que clasifica a la Conmebol Sudamericana 2022 se traza con 49 puntos y el equipo rojiblanco de Gustavo Munúa se quedó con 44. Si bien faltan cuatro fechas, se reducen las chances si no gana en el Viaducto.

Corriendo por un sueño. El particular festejo de uno de los goles de los jugadores de Unión en el 15 de Abril, algo que finalmente no alcanzó contra Defensa y Justicia. Ahora, visitando a Arsenal este jueves, sólo le sirve ganar y volverse a Santa Fe con los tres puntos. Crédito: Pablo Aguirre

El último tren a la Copa Sudamericana 2022 partirá para el Unión del uruguayo Gustavo Munúa este jueves, desde la hora 17, en la Estación Sarandí, más concretamente en el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal. Es que luego de la increíble derrota 2-3 ante Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, el Tate quedó colgado de los cálculos pensando en un boleto internacional para el año que viene.

A cuatro fechas del final y con 12 puntos en juego, la pelea para acceder a la Copa Sudamericana está apasionante: con Boca (deja un lugar vacante si accede a la Libertadores) y Banfield ya clasificados por la Copa Diego Maradona, Estudiantes, Lanús, Independiente, Defensa y Justicia y Gimnasia son los otros que están entrando en este momento. El "Lobo" superó en la tabla a Racing con su victoria en forma de goleada ante Talleres de Córdoba.

Claro que "La Academia" todavía mantendría su lugar si Talleres o Boca ganan la Copa Argentina y liberan cupos para abajo en la tabla. En ese caso, Argentinos (45), Huracán (45), Central (45), Unión (44) y hasta el derrotado Godoy Cruz (42) también se mantienen expectantes para buscar un lugarcito en el próximo certamen continental de clubes como es la Copa Sudamericana 2022.

Para que todos estos cálculos teóricos ganen "realidad", Unión deberá ganar varios de estos cuatro partidos que le quedan hasta el final. Y el primer paso es en la Estación Sarandí, en el estadio Julio Humberto Grondona, contra un raro equipo del Viaducto: la vez que ganó se quedó sin entrenador, porque Israel Damonte decidió pegar un portazo post alegría frente a Newell's, dejó el banco vacío y ahora está "Cafú" Espínola en su lugar intentando como DT interino sacar al barco a flote.

Con la baja confirmada de Fernando "Cuqui" Márquez (no se recuperó), con Claudio Corvalán también "casi afuera" y con dos jugadores "tocados" (el todo-campista Nardoni y el punta Luna Diale), el internacional uruguayo Gustavo Munúa estirará hasta minutos antes de la hora señalada este jueves (17) la planilla oficial de Unión en el Julio Humberto Grondona. Lo del misionero Portillo es "fija" en cuanto a su vuelta al once, pero no sería la única modificación que meta el entrenador charrúa.

Empezar a meter la pelotita en el arco de enfrente y evitar el goleo propio son los objetivos para el Tate de cara a lo que viene. Aquí hay un dato que alarma: en este torneo de 26 equipos, la defensa de Unión está entre las seis que más goles sufrieron (en 21 partidos, los rojiblancos de López y Planes recibieron 30 goles).

El equipo más goleado del torneo es Atlético Tucumán con 35 goles; lo siguen Lanús y Aldosivi de Mar del Plata con 33 unidades; Rosario Central tiene 32 y Patronato de Paraná, con un juego más, también 32. Ahí aparece Unión con esos 30 goles en contra que lastiman. Por lo tanto, el primer objetivo en Sarandí es que Moyano no la busque tan seguido adentro de su arco.

Y después, claro está, es que esa usina generadora de llegadas, pase de las situaciones desperdiciadas por Unión a los goles concretados. De una vez por todas. Sólo así se podrá ilusionar con ganar, subir en la tabla acumulada y crecer en el sueño copero. Con 12 por jugar y con esa línea de 49 puntos para el último que clasifica, el Tate deberá "ganar o ganar". Pero esta vez no como una frase "armada" sino como algo urgente y necesario. El último tren a la Copa sale desde la Estación Sarandí. Ya no hay más tiempo para quedarse mirando desde el andén.

Después, lunes 29

Luego de visitar este jueves, a las 17, a los del Viaducto de Sarandí en la cancha de Arsenal, Unión volverá a jugar de local el lunes 29 de noviembre. Lo hará desde las 17, en el estadio rojiblanco 15 de Abril, frente a los tucumanos de Atlético.

El historial del "Arse" y el "Tate"

Arsenal y Unión de Santa Fe, se enfrentaron en 32 oportunidades, 19 en el Ascenso y 13 en Primera División. Arsenal ganó 10 partidos (30 goles), Unión ganó en 9 encuentros (29 goles) y 13 fueron empates. En el ascenso, Arsenal ganó 4 partidos (12 goles), Unión ganó 7 partidos (19 goles) y 8 empataron. En Primera, Arsenal ganó 6 encuentros disputados, convirtió 18 goles y Unión ganó 2 partidos con 10 goles y 5 finalizaron empatados.

La galería de los jugadores con dos camisetas: Rubén Darío "plumero" Gómez, Rubén Alberto "Doctor" Urquiza, Alejandro Oscar Limia, Juan Pablo Avendaño, Martín Andrizzi, Andrés San Martín, Luciano Félix Leguizamón, Adrián Hernán González, Andrés Franzoia, Fausto Montero, Sebastián Palacios, Brahian Aleman, Nicolás Correa, Luciano Vella, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Franco Fragapane, Claudio Corvalán, Federico Milo, Juan Manuel "Juanchón" García, entre otros. Como DT de ambos clubes Roberto "Pipo" Ferreyro. Facundo Sava y Pablo "Pomelo" Marini fueron jugadores de Arsenal y entrenadores en Unión.

"Cafú" Espínola por Damonte

Después de la mala imagen de Arsenal ante Independiente y en la previa con Newell´s el técnico ya había avisado, por lo bajo, que gane o pierda era su último partido y así fue. Después del triunfo con la Lepra, Damonte no quiso hablar con la prensa y presentó su renuncia. Decisión que, según la dirigencia de Arsenal, primero fue informada a un periodista amigo de un medio grande, y luego a ellos. Claramente molestó y mucho el accionar de Damonte.

Sin embargo, en el mundo Arsenal casi todo puede pasar, partiendo desde una asamblea que se realizó y casi nadie se enteró. Desde el entorno de Damonte, comentaron que no le gustó nada que ya se haya hablado con otro DT para reemplazarlo, Marcelo Vázquez, (ex Estudiantes de Rio Cuarto). Aunque desde el club manifestaron que esto no fue así y que renunció por otros motivos, uno de ellos, el mencionado donde Damonte ya había avisado que era su último encuentro. No obstante, Vázquez es un nombre que apareció.

Pero, más allá de la danza de nombres que pueda llegar a surgir en Sarandí, hoy la realidad es otra, porqué él que se hará cargo del primer equipo será alguien Made in Sarandí, Dario "Cafú" Espinola. El ex DT de Reserva llega para dirigir los últimos encuentros del torneo. Su CT será junto a su hermano, Oscar "Junior" Espínola y Luis de Luise como ayudantes de campo, Martin Pérez Greco y Julián Alario serán los preparadores físicos. Ismael Segura será el videoanalista y Daniel Sciutti.

"Hoy es el momento de Cafú y le deseamos el mayor de los éxitos no solo por el presente de Arsenal sino también porque no hay nada mejor que un DT del club. La idea de la dirigencia es no apurarse con la contratación de un nuevo entrenador y si los resultados acompañan a Cafú todo puede cambiar...", dicen los medios partidarios del "Arse".