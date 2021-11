https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo de Gallardo, que puede ser campeón por estas horas, tiene 70 puntos; Vélez ganó y aseguró Libertadores con 69. Talleres, que perdió, se quedó en 60. Colón tiene los mismos puntos que la "T": 60 unidades y un partido menos.

Jueves contra Rosario Central Antes de la final con River Plate, Colón quiere subir al podio 2021

No quedan dudas a esta altura del año, luego de la frase testigo de Eduardo Rodrigo Domínguez bajo la luna de Avellaneda después de ganarle a Racing, que el GPS de Colón ya "cargó" la palabra Santiago del Estero y la hoja de ruta sabalera apunta al 18 de diciembre en el Madre de Ciudades. Eso sí, antes hay que escribir los últimos capítulos del 2021, que podrían coronar por estas horas a River Plate varias fechas antes y automáticamente se transformaría en el rival del "Negro" en la gran finalísima del año por el Trofeo de Campeones en la Argentina.

"Nosotros estamos en la cuenta regresiva. En junio sabíamos que teníamos que jugar una final en diciembre y tuvimos que aprender cómo entrenar y jugar sabiendo que éramos los campeones. Por momentos fue complejo. Nos estamos preparando para esa final de diciembre. No podemos pensar una semana antes en ese partido, se trabaja mucho antes. Y para llegar con posibilidades, hay que tener un envión anímico que lo cerramos con un clásico. Por eso nos enfocamos en eso", fue la declaración de principios del "Barba", después de Racing y antes de Rosario Central este jueves a las 19.15 en el Cementerio de los Elefantes.

Lo bueno, claramente, es que Colón a pesar de suspensiones (Garcés y Farías, suspendidos y ausentes en Avellaneda), las lesiones (Goltz, Delgado, etc.) y de los contratiempos (Formica) ya logró reinventarse camino a la gran final del 18 de diciembre en el Madre de Ciudades por el Trofeo de Campeones 2021.

De cara a Rosario Central este jueves, el objetivo es el mismo: ganar todo lo que más se pueda desde ahora y hasta pisar Santiago del Estero. Hay que ganar para nunca olvidarse del promedio (el año que viene vuelven los promedios y los descensos), para apuntar a la mejoría deportiva (25 por ciento de la nueva plata de la tele en el 2022 va por ese rubro) y para llegar de la mejor manera posible a la segunda final del año y la tercera en dos años de la mano de José Néstor Vignatti.

Un gran objetivo, para encarar estas fechas finales de la pre-final, es algo que deslizó uno de los goleadores en la noche de Avellaneda, el ex River, Lucas Beltrán: "Queremos terminar dentro de los tres primeros puestos, ganar el clásico y ganar la Final". O sea, subir al podio en un año inolvidable por donde se lo mire para todos los sabaleros.

Para ir por el podio, donde está instalado el River del "Muñeco" Gallardo con 70 puntos y donde se subió Vélez (69 unidades) con el boleto en la mano para la Copa Libertadores 2022, Colón deberá quebrar la parda con el siempre respetable Talleres de Córdoba. Ahora, tanto sabaleros como tallarines tienen 60 unidades en la tabla anual acumulada.

De cara al cruce con los "canallas" del "Kily" González, este jueves a las 19.15, Colón tiene la baja de un titular indiscutido como es Federico Lértora (por acumulación de amarillas) y las alarmas encendidas por "El Niño" Facundo Farías. Se trata de un fuerte golpe intercostal, lo que prácticamente "lo saca" del cruce con los rosarinos. Menos mal que ahora, luego de Racing, el once recuperó goles netos y natos de jugadores ofensivos (Ferreira y Beltrán, los dos ex River casualmente).

Siempre especial cada cruce contra Rosario Central, luego de un jueves en casa, el campeón vigente deberá ir rápidamente este mismo domingo contra Defensa y Justicia en Florencio Varela (a las 19.15). Son los últimos capítulos de un año histórico e inolvidable después de lo que pasó en la noche de San Juan y antes de River.

Eso sí, el incentivo de hacer podio y terminar como uno de los tres primeros de la temporada 2021, es una linda zanahoria que está al alcance de Colón Campeón. Todo camino a Santiago, ya pensando en River y en el Madre de Ciudades.

El "Kily", confirmado, con el mismo once

Rosario Central despejó varios rumores con la victoria del fin de semana ante Atlético Tucumán. Primero, ratificó a Kily González en el puesto; segundo, mejoró su rendimiento y levantó tras dos caídas seguidas; y tercero, se acomodó mejor en la tabla de la Copa Sudamericana, donde si bien está afuera, está más cerca que antes de la fecha que pasó.

Ahora se le viene un adversario durísimo: este jueves a las 19.15 visitará a Colón de Santa Fe (arbitraje de Mauro Vigliano), un oponente contra el que le cuesta en cualquier cancha. De hecho, en Arroyito le ganó por última vez antes de irse al descenso y después sólo logró un triunfo en Santa Fe. Encima, los sabaleros llegan de cinco victorias en las últimas seis presentaciones.

De cara a este cotejo, el entrenador podría contar con todos los futbolistas que derrotaron a los tucumanos y todo parece indicar que el Kily repetirá la alineación: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila, Lautaro Blanco; Gino Infantino, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio, Francesco Lo Celso; Lucas Gamba, Marco Ruben.

Después de jugar en Santa Fe contra Colón, a Central le tocará enfrentar a River; posteriormente irá a visitar a Lanús en la Fortaleza (no gana ahí desde hace 15 años) y cerrará con Huracán. Por ahora en la tabla anual está con 45 puntos, a 4 de Defensa y Justicia (el último en entrar). Pero podrían abrirse más pasajes, por lo que será clave que siga sumando.

Desde este martes se vendieron plateas para socios con abono anterior a la Copa Super-Liga 2020 a un valor de 2.500 pesos. Este miércoles los socios sin abono quedaron habilitados para comprar un pack de plateas para ingresar a los dos partidos restantes del torneo en el Gigante (River y Huracán) por un valor de 4.000 pesos. Sólo para el duelo con River costará 3000 pesos. Este jueves se venderán plateas para no socios para los dos cotejos que faltan a 8.500 pesos y se hará la reserva de las populares para socios.

Los "no socios" sabaleros pueden comprar

Para este Colón-Rosario Central de jueves a las 19.15, la entidad del Barrio Centenario avisa que "en las populares norte y sur, ingresan socios con cuota de noviembre o posterior pagada". En el caso de Platea Este, para socios cuesta 1.200 pesos y para no socios 2.000 pesos. Platea Oeste: se vende para socios a 1.500 y no socios a 2.500; en el caso de los palcos balcón y corporativos Norte SUM 1 y 2, socios 2.000 y no socios 3.000 pesos.

El club recuerda que "las entradas y abonos se adquieren ingresando al portal de www.boleteriavip.com.ar. Se recomienda consultar el ESTADO DEL SOCIO a través de https://www.boleteriavip.com.ar/socios/habilitacion para conocer la situación del asociado y puertas de ingreso al estadio".