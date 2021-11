https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El seleccionado argentino masculino Sub 21 tendrá su primer cruce por la máxima competencia de la disciplina en la madrugada del jueves.

Hockey Los Leoncitos debutarán ante Egipto en el Mundial de India

Este jueves, Los Leoncitos iniciarán su competición en la Copa del Mundo Junior con sede en Bhubaneswar, India, cuando juegue con Egipto en partido válido por el Grupo D. El equipo dirigido por Lucas Rey-Lucas Cammareri tendrá luego como rivales a Alemania (viernes 26, a las 11.00) y Pakistán (domingo 28, 8.30), en la fase de grupos.





"Nos tocó una zona bastante difícil. De Egipto no tenemos referencias pero por la pandemia (coronavirus) no se jugó el torneo africano y no existen imágenes", explicó Rey, uno de los entrenadores que integró el plantel subcampeón mundial junior en Australia 2001





Los Leoncitos disputaron una serie de cuatro amistosos como puesta a punto parea el certamen con un saldo de dos victorias: Bélgica (2-0) y Canadá (3-0), un empate ante Malasia (1-1) y una derrota ante España (2-5).

🗓 ¡Agenda de partidos de #LosLeoncitos!



¡Ajustá el ⏰ para alentar a los chicos! 🇦🇷 Todos los encuentros tendrán transmisión en VIVO por la plataforma Star+



📌Jueves 25/11 (1:00) vs Egipto 🇪🇬

📌Viernes 26/11 (8.30) vs Alemania 🇩🇪

📌Domingo 28/11 (8.30) vs Pakistán 🇵🇰#JWC2021 pic.twitter.com/UQ3LywKa9r — ARG Field Hockey (@ArgFieldHockey) November 23, 2021





El torneo estará conformado por 16 seleccionados, divididos en cuatro zonas de cuatro. Los dos mejores de cada grupo clasificarán a los cuartos de final que se desarrollarán el martes 30 de noviembre.





Argentina participó en diez de las once ediciones disputadas de Copas del Mundo de la categoría Sub 21 y entre las actuaciones más destacadas figuran el subcampeonato obtenido en Hobart en 2001 y el título mundial cosechado en Rotterdam 2005, consignó el sitio de la Confederación Argentina (CAH).



Con información de Télam.