https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 25.11.2021 - Última actualización - 4:10

4:09

El astro brasileño, que ya estuvo en prisión por ingresar a Paraguay con documentos falsos en 2020, tiene hasta diciembre para desembolsar una importante suma de dinero.

Nuevo conflicto legal del exjugador Ronaldinho podría volver a prisión si no paga una deuda que mantiene con una ex pareja El astro brasileño, que ya estuvo en prisión por ingresar a Paraguay con documentos falsos en 2020, tiene hasta diciembre para desembolsar una importante suma de dinero. El astro brasileño, que ya estuvo en prisión por ingresar a Paraguay con documentos falsos en 2020, tiene hasta diciembre para desembolsar una importante suma de dinero.

Ronaldinho vuelve a enfrentar problemas con la Justicia luego del escándalo en Paraguay que lo tuvo casi seis meses tras las rejas. Ahora, al brasileño se le reclama una deuda con una ex pareja y sus ausencias a las últimas citaciones podrían desembocar en una detención, a menos que se ponga al día con el pago de la pensión.

Así lo confirmó Bruno Medrado, abogado de Priscilla Coelho, quien aseguró frente al 1er Juzgado de Familia de Río de Janeiro haber mantenido una relación estable con el ex futbolista durante seis años. Si bien hay pocos datos públicos sobre la causa que está bajo secreto de sumario, esta semana algunos portales locales informaron que el ex jugador del PSG y del Barcelona debe pagarle a la mujer 100 mil reales (USD 17,8 mil) por mes. Responsabilidad de la que vine huyendo.

Aparentemente, esta cifra fue fijada en 2020 como resultado de un proceso que inició en 2019, después de la separación de la pareja. “En este caso, el trámite de ejecución, que ya hemos iniciado para recibir el monto, ya definido en el proceso que juzgará respecto a la unión estable, de esta pensión provisional, no encaja en esta discusión. Si quiere revertir esta decisión, tiene que ir al proceso principal. Que fue lo que le otorgó esta pensión alimenticia provisional. Ahora es paga o paga”, explicó en diálogo con el sitio Extra el abogado Bruno Medrado.

Es decir que Ronaldinho no tiene más alternativa que pagar el total de la cifra adeudada, la cual no fue divulgada por la prensa. Lo más grave es que el 11 de noviembre el hombre que fue campeón con Brasil del Mundial de Corea-Japón 2002 fue citado por el tribunal de Río de Janeiro, pero no pudo ser localizado. Lo mismo sucedió en otras oportunidades y por eso, en caso de que el 1 de diciembre no pague lo que le corresponde, podría ser arrestado.

De no cumplir con sus obligaciones, Ronaldinho, quien por estos días se encuentra en Qatar, podría perder bienes o incluso propiedades, de acuerdo a la cifra que deba abonar, y lo que es aún peor, podría acabar tras las rejas como, ya le sucedió a principios de 2020.

En aquella ocasión él y su hermano habían ingresado a Paraguay el 4 de marzo para desarrollar una agenda relacionada con un evento benéfico para niños pobres. Además, el ídolo del Barcelona, París Saint Germain y AC Milan tenía agendado inaugurar el casino de un empresario brasileño y lanzar un libro de memorias. Pero ambos cruzaron la frontera con documentos falsificados y estuvieron más de cinco meses presos al haber sido vinculados con una banda local que se dedicaba justamente a la adulteración de pasaportes.