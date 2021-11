https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 25.11.2021 - Última actualización - 11:40

11:37

La mujer de 59 años había sido vista por última vez este miércoles en horas de la siesta en Nueva Córdoba.

En Buenos Aires Encontraron sana y salva a la médica que era buscada en Córdoba La mujer de 59 años había sido vista por última vez este miércoles en horas de la siesta en Nueva Córdoba. La mujer de 59 años había sido vista por última vez este miércoles en horas de la siesta en Nueva Córdoba.

Tras la búsqueda iniciada por la Justicia de Córdoba, encontraron con vida a la mujer que se ausentaba de su hogar desde este miércoles. La mujer de 59 había sido vista por última vez en Nueva Córdoba aproximadamente a las 15:45.

A raíz de esto, desde la Fiscalía se solicitó colaboración para dar con el paradero de la mujer identificada como Irene Augusta Hunziker, quien reside en el barrio Quintas de Argüello, de la ciudad de Córdoba, y se desempeña como médica.

Afortunadamente, este jueves por la mañana, luego de que se viralizó el pedido, la mujer fue encontrada sana y salva en la localidad bonaerense de Vicente López.

Previamente, su hija había detallado: “Iba a viajar el martes a la noche en colectivo, se la vio a las 18:30 y no sabemos más nada de ella, la esperaban mis tíos y nunca llegó, en el departamento que la esperaban tampoco llegó. Viajó en Chevallier, dicen que sí se subió al colectivo pero no sabemos si llegó o no a Buenos Aires”

Luego agregó: ”Hace 35 años no tiene conflicto con nadie, es una persona tranquila. Es una desesperación porque no sabemos para donde disparar, pasaron más de 24 horas y no tenemos nada concreto, estamos desesperados”.