Línea directa: "ganar es ganar", "el Cementerio Municipal, tierra de nadie" y otros mensajes

"420 Placer"

UNA VIEJA LECTORA

"Quiero saber a qué mundo vamos, porque leo en El Litoral que unos científicos de Santa Fe-Paraná lograron por medio del cannabis, que es la marihuana, crear un gel, al que llaman 420 placer (parece que le copiaron a L-gante, ¡cómo pega ese pibe con la marihuana!); y ese producto es para que las personas puedan tener mejores experiencias sexuales, generando más placer y bienestar; 'para quienes tienen vulva', dice. Realmente no lo puedo creer. Yo digo esos profesionales ¿no tenían otra cosa que ponerse a hacer? ¿No podrían haberse ocupado de inventar otra cosa?, algo más saludable y necesario para la humanidad. Más vale que se pongan a estudiar sobre los virus, porque inventar eso es una vergüenza ajena. A estos señores y señoras ¿tienen duda de que a las chicas de hoy les hace falta eso? Ni siquiera las más maduritas lo necesitan, porque están bien educaditas en la sexualidad. Yo no creo que haga falta una cosa así porque ¿adónde va a llegar el mundo?, incentivando todas esas cosas. Esta Argentina es la joda pura. Yo seré una ignorante de acá a la China comparada con una científica, pero tengo un criterio normal. Tengo más de 70 años. Científicos y médicos, especialistas de la salud, son lo que más admiro, pero no para que se pongan a crear semejantes productos y encima de dónde lo sacan: de algo que hace tanto daño al país, al cerebro de las personas. Siento vergüenza. Gracias por el espacio".

****

Ganar es ganar

ALFREDO SALOMÓN

"Yo ya tengo una edad avanzada. Soy directivo docente jubilado. Y quiero decir lo siguiente: ganar es ganar y perder es perder, no queda otra opción. Cuando uno gana, gana y cuando pierde, pierde. Así de sencilla es la cosa. No vengan a complicarle la vida con esas opiniones, totalmente erróneas".

****

Aviso

UNA LECTORA

"Avisen a las opinólogas que las chicas de los barrios humildes tienen chip puestos. Lo descubrí visitando hogares, algo que hago desde agosto. Ni siquiera sabía que existían".

****

Llegan cartas

Fin de la era más nefasta de la democracia argentina

PABLO FIEGL

No puedo festejar porque me da pena que con bicis, calefones, lavarropas y otros cachivaches hayan achicado la diferencia en la provincia de Buenos Aires Esto ya lo escribí en la publicación anterior. Compraron dignidades de modo burdo y con nuestra plata. Perdieron en todo el país. Es el fin.

Es el fin de muchos delincuentes. Algunos tendrán que rajar del país. Otros tendrán que empezar a buscar un trabajo digno. Y me refiero a la Cámpora y a los ñoquis. Cristina ya perdió el control del Senado. No va a dar la cara en esta gran derrota. Pero sí va a hacer todo lo posible para depredar aún más al país, ya que ese es su instinto. Hasta pienso que Cristina votó a Macri y no a su partido. Lo quiere despedazar a Alverso (el peor presidente de los últimos dos siglos).

Quien escribe no es ni oligarca ni milico ni nada... Es un ciudadano, psicólogo, ex marinero en barcos pesqueros, que vio las villas miseria y que sabe a la perfección que con el kirchnerismo se quintuplicaron. Escribe un ciudadano que vio cómo el fanático kirchnerista se desvivía con la plata de mi familia y se ausentó cuando se perdió ese dinero y ese status. Eso es ser de derecha, vivir por y para el dinero. Y así son los K. Aman el dinero pero en su relato dicen todo lo contrario. Destruyeron al país.

Acá lo tienen al pueblo, dispuesto a todo para construir un país justo, digno, honesto. Llevará años y años. Se les acabó el relato burdo. Se viene el caos. Pero hay un pueblo que se la banca.

****

Llegan cartas

Cementerio Municipal, tierra de nadie

MARÍA LUCILA MUSSO

No es la primera vez que el panteón de mi familia es violentado para robarle. Comenzó con la placa de bronce donde María sostenía a su hijo Jesús, desconsolada por su muerte… fiel reflejo de la tristeza por nuestros muertos… Lo más terrible de esa depredación no fue la placa en sí, donde mi mamá lloraba a mi abuelo, Don Alfredo Roca Soler, sino que para poder robarla, los delincuentes rompieron el mármol que cubría dos féretros, dejándolos a la intemperie y a la vista de todos. Terrible fue ver el estado de desprotección de mis seres queridos así expuestos. Asqueada, escuché de los empleados, que fui afortunada de que no sacaran las cenizas ni los restos de mis familiares y los tiraran, como parece que también es práctica delincuencial habitual. El sábado 20 pasado, nuevamente, otro robo. Para mi sorpresa, el florero y las dos pomelas de bronce blanco para abrir el panteón. Me sugieren los empleados que quite las placas de bronce con los nombres de mi familia… porque son las próximas en desaparecer.

Tierra de nadie el Cementerio Municipal… ¡¡¡bah!!! Tierra de ALGUIEN… porque para que estos robos se produzcan, los delincuentes entran con herramientas ya que, en el caso del florero, tuvieron tiempo de sobra destornillándolo… "20 cámaras" dicen que hay. ¡¡¡20!!! Pero nadie es detenido… La zona donde descansan mis familiares está DESVASTADA. Todos los panteones aledaños han sufrido robos, fáciles de detectar por las marcas de las placas que ya no están y que ALGUIEN compra… Falta de respeto total por nuestros seres queridos. Ahora bien: el que le roba a un muerto es un auténtico cobarde… un delincuente que sabe que los difuntos no pueden defenderse… Pero el que no se preocupa por la seguridad de los otros, habiéndose postulado para ello, cobrando un sueldo por el cargo que ocupa entre cuyas obligaciones está la de velar por los difuntos y por los vivos que visitamos la Necrópolis (que debemos ser acompañados por guardias de seguridad para que no nos asalten al llevar flores)…

Ahora la Municipalidad desea hacer paseos culturales por el cementerio... ¡Bravo! Pero cuiden a la gente primero. Sres. Funcionarios: pongan orden, no miren para otro lado. Terminen con la delincuencia. Si no pueden cuidar un lugar cerrado de 6 hectáreas, ¿cómo cuidarán a los que estamos afuera? Can a lograr es que la gente tenga miedo de concurrir y en sus promocionados paseos culturales van a mostrar el desguace de un lugar donde para muchos de nosotros está el consuelo de visitar a la familia. Muchas gracias.