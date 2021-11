Rusia: un accidente en una mina de carbón dejó al menos once muertos y decenas de desaparecidos

Un accidente en una mina de carbón en Siberia dejó al menos 11 personas muertas y 35 desaparecidas, según los primeros reportes entregados este jueves (25.11.2021) por las autoridades rusas. En las labores de rescate participan 19 equipos de socorristas, informó el gobernador de Kemerovo, Serguei Tsiviliov, que subrayó que se emplean "todos los recursos con que cuenta la región”.

El político explicó que en el momento del accidente había 285 personas dentro de la mina de Listvyazhnaya, en la ciudad de Gramoteino, donde se sitúan numerosos yacimientos carboníferos. Los rescatistas no han logrado establecer contacto con los mineros que se presume están atrapados, y la ausencia de humo hace pensar que ya no hay fuego dentro de la mina. Asimismo, los sistemas de ventilación siguen operativos.

Un total de 239 trabajadores pudieron ser evacuados, 43 de los cuales fueron trasladados a un centro hospitalario, dos de ellos en estado de gravedad. La tragedia comenzó a las 08.51 hora local, cuando hubo una humareda provocada por un incendio desatado precisamente en el sistema de ventilación. En horas de la noche se informó que las tareas de búsqueda se suspendieron por el peligro de que se produjera una explosión ante la concentración de metano y dióxido de carbono.

A fire in a coal mine in Russia’s Siberia killed at least 11 miners, with dozens more still trapped underground after rescue operation were suspended due to the risk of an explosion https://t.co/UBNT7MXUBV pic.twitter.com/C6gw2aDlFD