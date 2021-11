https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Suben los límites en las tarjetas de crédito bancarias en Argentina

Durante 2020 casi no los movieron y el aumento de precios junto al mayor uso para financiar compras en cuotas, hicieron que muchos no pudieran seguir usándolas para comprar con el Ahora 30 y otros programas

Las entidades bancarias han comenzado a aumentar los límites de las tarjetas de crédito; algo que tanto clientes como diversas entidades venían reclamando desde hace tiempo. Es que, en setiembre, el 68% de las familias mendocinas ya había alcanzado ese tope, porque la inflación interanual supera el 50% y los topes de financiamiento no se habían actualizado, mientras que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios generó que, para muchos, la compra en cuotas fuera la única opción para los gastos cotidianos de muchas familias. De hecho, esta falta de actualización de los límites de las tarjetas generó que numerosas personas no pudieran aprovechar los planes que el gobierno nacional lanzó para incentivar el consumo, como el Ahora 30, que permitía financiar las compras en hasta 30 cuotas. Sin embargo, esta situación podría empezar a normalizarse, aunque en iProUp advierten que el incremento del tope no es igual para todos y los bancos contemplan distintas variables para aplicar actualizaciones que pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. De hecho, desde el Banco Nación informaron que están en el proceso de ampliación de los límites, que antes era anual y ahora trimestral, pero que el monto de actualización depende de cada usuario y se analiza uno por uno, y prefirieron no hablar de porcentajes. En cuanto a los factores que se analizan antes de ampliar los cupos, están los ingresos, las deudas y las tarjetas que poseen con otros bancos. Desde la banca privada también están actualizando los límites y, en algunos casos, han modificado sus esquemas habituales. Por ejemplo, desde ICBC informaron que hacen habitualmente hay una acción de incremento por año, pero en 2021 se realizaron dos. En tanto, desde el BBVA comentaron que los límites se ajustan de modo trimestral. En tanto, desde otras entidades plantearon que cada año se hace la evaluación crediticia de cada cliente de manera automática, en base a la relación ingresos-consumo, situación de pagos otros factores, y se recalculan sus límites. Más allá de que varios usuarios recibieron en las últimas semanas comunicaciones sobre la actualización de los montos, la mayoría de los bancos les permiten a sus clientes hacer una solicitud online de ampliación del límite y, si se requiere hacer una única compra, se puede solicitar un “aumento de límite transitorio”, en la sección tarjetas del home banking. Si lo que se busca es mejorar el límite por más tiempo, habrá que solicitar un “upgrade”, para ello, se requiere una buena calificación crediticia, y demostrar algún incremento de ingresos al banco al que se le hace la solicitud.

