Egipto: inauguran en Luxor la Avenida de las Esfinges

Después de más de siete décadas de trabajos para excavar un camino repleto de estatuas milenarias, Egipto finalmente abrirá al público la Avenida de las Esfinges, en Luxor (sur del país).

La pasarela tiene poco más de 2,5 kilómetros de extensión y unos 75 metros de largo. Conecta el templo de Karnak al de Luxor, en lo que solía ser la antigua ciudad de Tebas.

I am proud to be from Luxor 🔥❤️ pic.twitter.com/vc2irXdBSc