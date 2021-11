Los pescadores santafesinos tendrán un subsidio por veda que hoy supera los $ 30.000

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 25.11.2021 - Última actualización - 26.11.2021 - 0:05

23:59

Será equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. La norma pasó al Ejecutivo para su promulgación. El Senado aceptó las modificaciones de Diputados.

Sobre tablas y con un cambio en el orden de la sesión para asegurar su tratamiento, el Senado sancionó una ley que le asegura a los pescadores una ayuda del Estado provincial ante cada declaración de veda pesquera. La norma votada por ambas Cámaras por unanimidad en su versión final establece con toda precisión cuál debe ser el monto del subsidio que reciben quienes viven de ese oficio y tienen registrada su condición cuando no se puede pescar.

La iniciativa fue impulsada por el senador José Baucero (PJ-Nes-San Javier), que logró aprobación de sus pares a mediados de año. El expediente pasó a Diputados, que lo modificó sustancialmente. Este jueves 25 la Cámara alta aceptó los cambios del otro cuerpo.

La ley de veda prevé que en esas épocas, aquellos pescadores que no perciban salarios o ingresos por otros conceptos, se les otorgará por todo el tiempo que dure la prohibición una “ayuda económica mensual por el monto y las condiciones que establezca la reglamentación”, es decir, según el criterio del Poder Ejecutivo Provincial.

Baucero graficó en el recinto, en una breve exposición, que “ya no veremos a los pescadores cortando rutas porque su futuro y su presente era incierto” con cada período dedicado a la preservación del recurso itctícola.

El cambio que introdujo Diputados hizo que la unanimidad de esa cámara se repita en el Senado. En un primer momento se propuso un monto de subsidio igual al costo de la Canasta Básica Total de Indec o de Ipec, finalmente será del orden de un Salario Mínimo, Vital y Móvil por mes.

En pocas palabras, a valores actualizados del Instituto Nacional de Estadística y Censos según el texto original votado por el Senado, el monto a percibir por cada pescador sería de unos 70 mil pesos, mientras que las reformas hechas en la Cámara baja los establece en algo más de 30 mil.

Durante el debate, el jefe del bloque del Nes, Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) felicitó a su compañero de bancada y no ahorró elogios para con el presidente de la Asociación Civil de Pescadores de Alto Verde, Nélson Yapura, presente en el recinto por su constancia y dedicación para proponer esa reforma. Hablaron senadores cuyos departamentos corresponden a la costa del Paraná y llamó la atención que también lo hiciera Lisandro Enrico (UCR-General López) del extremo sur de la bota, donde no hay ríos. “Las inundaciones que hemos sufrido en las lagunas, como en La Picasa, han hecho que ahora haya pesca en lugares donde había agricultura, con ex trabajadores rurales que hoy viven del pejerrey”, ilustró.

En términos legislativos, se trata de una reforma del segundo párrafo del artículo tercero de la ley 12.703 que sólo establecía que “a los pescadores alcanzados por la prohibición del Articulo 1 o afectados por medidas restrictivas de la pesca (la veda) y que no perciban salarios o ingresos por otros conceptos, se les otorgará por todo el tiempo que dure la veda, una ayuda económica mensual por el monto y las condiciones que establezca la reglamentación”.

Ciudades, a medias

La de los pescadores fue la única ley votada en el Senado, en la última sesión de prórroga del período ordinario. En la extensa reunión también se aprobaron alrededor de 50 proyectos de ley que obtuvieron media sanción.

Entre ellos los que declaran ciudad a las actuales comunas de Villa Minetti (9 de Julio), Gobernador Crespo (San Justo), con sendas iniciativas de los senadores Joaquín Gramajo y Rodrigo Borla respectivamente y, en un mismo proyecto, la ley que también pasó a Diputados para darles ese estatus a las localidades de Teodelina y Elortondo (General Obligado) de Enrico.