El entrenador rojiblanco señaló que el triunfo sobre Arsenal significa "un pasito más", y que el mismo terminó "siendo justo", ya que el equipo jugó "un partido serio".

El análisis del DT Munúa: "Fue un premio a la insistencia"

Luego del triunfo sobre la hora ante Arsenal en el Viaducto, lo que puso en carrera a Unión en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana, Gustavo Munúa hizo declaraciones a la prensa elogiando a sus jugadores por hacer un "partido serio".

Además, el DT uruguayo dijo que el 1-0 a favor fue un "premio a la insistencia", y que por eso mismo el resultado "terminó siendo justo". También habló de que con la victoria, se dio "un pasito más" para alcanzar el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana, aunque el técnico prefirió la mesura hablando de crecimiento futbolístico.

Los principales fragmentos de las declaraciones llevadas a cabo en el estadio de Sarandí al finalizar el encuentro:

* "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, en un estadio pequeño donde nadie se lleva los puntos tan fácil. Fue duro, con un buen primer tiempo, donde dominamos y llegamos mucho por afuera, metiendo profundidad".

* "Nos faltó ese centro bueno y encontrar una pelota dentro del área para alcanzar la ventaja por méritos. El equipo hizo un partido serio. En el segundo tiempo es verdad que por momentos se hizo de ida y vuelta. Se emparejó, pero creo que lo teníamos controlado".

* "No encuentro una situación de Arsenal. Intentamos llevar el peso del partido, buscando por afuera siendo sólidos, en un partido que en cualquier pase largo nos podían sorprender. Eso lo controlamos bien".

* "Creo que al final el resultado, al no ser un partido vistoso, termina siendo justo".

* "Lo que más resalto es la madurez del equipo. Hicimos méritos en el primer tiempo para alcanzar la ventaja. Siempre hubo decisión de ir por el triunfo".

* "Repito que fue un partido dificilísimo, porque no todos se pueden llevar algo de acá, pero en el final se abrió el arco y por suerte termina siendo justo e importante con el arco en cero".

* "Nunca nos desviamos. Fue mérito del equipo, más allá de que a veces no se dieron las cosas. El equipo sigue funcionando bien y eso para nosotros es importante, porque es parte del crecimiento".

* "No tenemos dudas que, de esta manera, en partidos incómodos, sabremos pasar. Estamos muy satisfechos con lo que estamos viendo".

* "Siempre es importante ganar. Más cuando se viene trabajando bien y por la entrega que los chicos tienen. La insistencia hoy premió y ahora ya nos enfocamos en el próximo partido. Ahora a descansar, recuperase y ojalá tengamos un buen partido el lunes".

* "En los cierres de torneo hay más tensión. Los equipos dejan cada vez menos espacios y esos detalles los equipos lo tienen en cuenta. Por eso los partidos se vuelven cerrados y no es fácil".

* "Si el equipo sigue funcionando así, no tengo dudas que nos llevará a ganar más que perder. Llegará por su propio peso por la insistencia".

* "Hubo partidos donde lo hicimos bien y no pudimos ganar, sobre todo con equipos que acertaron más. Fue un pasito más el que dimos en un campo incómodo. El equipo creo que tuvo 20 llegadas al arco de visitante y refleja que Unión estuvo".

Los tucumanos sin DT, renunció Guiñazú

Pablo "Cholo" Guiñazú presentó ayer al mediodía su renuncia como entrenador de Atlético Tucumán, próximo rival de Unión, tras haber dirigido solo seis partidos a ese conjunto de la primera división de la Liga Profesional Argentina.

El ex futbolista de Talleres de Córdoba e Independiente asumió hace seis fechas en el Decano luego de la salida de Omar De Felippe, pero en estas semanas no logró ganar ningún partido y acarrea una racha de cuatro derrotas. Este miércoles, en el estadio José Fierro de San Miguel, Atlético fue goleado por 4 a 0 por el conjunto bonaerense Defensa y Justicia.

En la conferencia de prensa post partido, el "Cholo" Guiñazú dijo que "no hay respuesta, no hay sensaciones. Me pongo los límites solo, entiendo de momentos, entiendo de situaciones, que se pueden revertir rápido o no. La sensación es de amargura y tristeza por los muchachos, porque los veo trabajar en el día a día. Si llego a decir doy un paso al costado, es dándole la derecha a los jugadores para que puedan revertir la situación".

La Comisión Directiva del club tucumano no se había expedido aún sobre la situación, pero se espera que en las próximas horas anuncie un entrenador interino, ya que el equipo debe enfrentar a Unión, el lunes en Santa Fe.

El fugaz paso del "Cholo" como DT de los tucumanos apenas duró media docena de partidos, con apenas dos empates y cuatro derrotas.

Con Pablo Guiñazú como entrenador, Atlético Tucumán empató con Estudiantes (1-1) y Patronato (2-2) de movida, para luego hilvanar cuatro caídas en fila: Platense 4-1, Racing 2-1, Rosario Central 3-1 y Defensa y Justicia 4-1.

El técnico de la Reserva del Decano, Martín Anastasio, que asumió al renunciar Omar De Felippe, y le ganó 4-3 a Argentinos Juniors, volverá a hacerse cargo del equipo, esta vez para afrontar los últimos tres partidos, del campeonato, donde tendrá que visitar a Unión (lunes a las 17 en el 15 de Abril) y Colón, para luego recibir a River en la última jornada del certamen.