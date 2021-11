https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.11.2021 - Última actualización - 14:01

13:38

Se trata de un film que combina crímenes, dramas familiares y, por supuesto, alta costura.

Este jueves Se estrenó "House of Gucci", la película protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver Se trata de un film que combina crímenes, dramas familiares y, por supuesto, alta costura.

House of Gucci promete ser uno de los últimos grandes estrenos de 2021. Un elenco multiestelar, con Lady Gaga a la cabeza junto a Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto y Jeremy Irons. Todos bajo la dirección de Ridley Scott, en un film que combina crímenes, dramas familiares y, por supuesto, alta costura.

El estreno de la película no podía pasar desapercibido en las redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tendencia para que circulen por la pasarela (?) los memes.

El amor por Lady Gaga, la ropa de la marca italiana y la moda en general fueron algunos de los temas que destacaron los usuarios emocionados por el estreno de House of Gucci.

#HouseOfGucci rises to #1 on the French box-office on Thursday, replacing Disney’s “Encanto”. pic.twitter.com/rC5EvuGfG1 — Lady Gaga Charts (@chartgaga) November 26, 2021

Not Spencer and House of Gucci getting the opposite response from critics and the audience. pic.twitter.com/087FV4UPVe — My Name Is James (@_JamesGtfo) November 24, 2021

It’s time to celebrate with Paolo + Patrizia 🕺🏻💃🏻#HouseOfGucci is out TODAY! pic.twitter.com/i85GjdphMo — JARED LETO (@JaredLeto) November 25, 2021

Basada en el libro de investigación “The House of Gucci: A Sensacional Story of Murder, Madness, Glamour and Geek”, escrito por Sara Gay Forden, y con un guión adaptado por Becky Johnston y Roberto Bentivegna, se trata del segundo largometraje que el director británico Ridley Scott lanza en 2021, tras presentar el drama histórico y de suspenso El último duelo.

“Feliz día de Acción de Gracias de parte de los Guccis”, escribió Gaga en el posteo, y agregó: “House of Gucci ya está disponible en todos los cines de los Estados Unidos”, anunciando así el inicio de un filme que seguramente será un antes y un después en el mundo del cine y la moda.