Covid: Bélgica reporta primer caso europeo de la variante multimutante Omicron

Se trata de una joven no vacunada que viajó a Egipto y cuyos contactos estrechos están siendo monitoreados. Las autoridades llamaron a que “no cunda el pánico”.

El gobierno de Bélgica informó este viernes (26.11.2021) que sus funcionarios detectaron el pasado 22 de noviembre un caso de la nueva variante reportada inicialmente en Sudáfrica del SARS-CoV-2, conocida como B.1.1.529. El ministro de Salud, Frank Vandenbroucke, pidió a la población "que no cunda el pánico”. Se trata del primer caso de este tipo en Europa.

La persona infectada es una mujer adulta joven no vacunada que desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto a través de Turquía, informó el Laboratorio Nacional de Referencia. El virólogo belga Mark van Ranst escribió en Twitter que la persona, que no había sido infectada por el virus hasta ahora, regresó de Egipto el 11 de noviembre.

La paciente, al parecer, no ha tenido contactos de alto riesgo fuera de su casa y ningún miembro de su familia desarrolló síntomas por el momento, añadió el Laboratorio Nacional de Referencia, que está llevando a cabo una investigación exhaustiva. Los contactos de la persona infectada están siendo testeados periódicamente por personal sanitario.

Nuevas medidas

"Tenemos que repetir que es una variante sospechosa, no sabemos si es una variante muy peligrosa", dijo Vandenbroucke, aunque mencionó que algunos países europeos estaban cerrando sus puertas a viajeros procedentes de varios Estados del sur de África por "precaución". "Así que precaución total, pero que no cunda el pánico", añadió el ministro.

La paciente tiene hasta la fecha síntomas de un resfrío, sin que parezca que vaya a desarrollar una versión grave del COVID-19. La noticia se conoce el mismo día que el gobierno belga anunció la imposición de una serie de medidas para controlar la nueva ola de contagios, entre las que destacan el cierre de las discotecas y la obligación de que los bares y restaurantes lo hagan a las once de la noche, y donde solo podrá haber un máximo de seis personas por mesa.