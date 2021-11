https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿Será un impedimento?

Perman debería vacunarse contra el Covid o trabajar remoto para sesionar en el Concejo

Dos proyectos proponen que todos los concejales -incluidos los electos- acrediten esquema de vacunación anti Covid-19 para poder sesionar de forma presencial. Incluso se insinúan "sanciones" para quienes no lo hagan. Perman le había confesado El Litoral que no está inoculado.

Por Luciano Andreychuk SEGUIR -¿Se vacunó Ud. contra el Covid-19? -No. -¿Por qué? -Yo estoy muy confiado en mí y en mi sistema inmunitario. Abrazo a gente con o sin barbijo, hay gente que me estira el puño, depende de cada uno. Esta respuesta a El Litoral del concejal electo Saúl Perman, el conocido "militante del megáfono y la bici", pareciera haber hecho abrir el paraguas en las formalidades sanitarios e institucionales del Concejo de Santa Fe. ¿Por qué? Ocurre que están ingresados dos proyectos de decreto similares (se iban a tratar en la sesión de este viernes, pero no prosperaron), los cuales buscan que todos los ediles del Legislativo deban tener esquema de vacunación anti Covid para trabajar de forma presencial. Tenés que leer Saúl, "deconstruido": cómo piensa el hombre que llegó al Concejo dando abrazos gratis Perman asumirá como edil y empleado "jerárquico" municipal (por integrar la planta de Legislativo local, que es área de gobierno local, al menos por cuatro años hasta terminar su mandato) en la sesión preparatoria que sería en dos semanas, probablemente el 9 de diciembre. De aprobarse algunos de estos decretos antes de la presentación en sociedad de las nuevas bancas, ¿podrá Saúl asistir al debut? Es el primer interrogante fuerte que surge. Qué dicen los proyectos El primer proyecto de decreto es de Sebastián Mastropaolo (Pro). Aquí se pide modificar un articulado del Reglamento Interno del Concejo disponiendo como "requisito" para participar de forma presencial de las reuniones de comisión y de las sesiones del Cuerpo, que cada concejal acredite al menos una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 (nuevo coronavirus). Y esa acreditación podrá hacerse mediante la exhibición del Certificado digital de vacunación Covid-19 disponible en la aplicación Mi Argentina, o con el carnet físico de vacunación expedido por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. La segunda iniciativa (de Guillermo Jerez, Barrio 88) va un poco más allá. Habla lisa y llanamente de la "obligatoriedad" de estar inoculado con las dos dosis para sesionar. Reza el artículo 2: "Establézcase la obligatoriedad del cumplimiento del esquema de vacunación de los ediles y las edilas para su participación sin tapabocas o barbijo en el recinto, durante las sesiones". Cabe recordar en este punto que la vacunación no es obligatoria, al menos hasta ahora en el país. Tenés que leer Saúl obtuvo una banca en el Concejo de la ciudad de Santa Fe Pero además Jerez plantea que aquellos ediles que no presenten oportunamente su esquema de vacunación contra el Covid-19 completo ante la Presidencia de Concejo, "serán pasibles de moción de privilegio" estipuladas en el Reglamento del Concejo Municipal. ¿Qué quiere decir moción de privilegio? La reconsideración de algo que tenga por objeto rever una sanción del Concejo, en general o en particular. O sea, sanción que podría entenderse como una "disciplina parlamentaria". Caben varias lecturas posibles sobre este debate en ciernes, y de ser aprobado algunos de estos proyectos (o que de los dos salga un despacho unificado). ¿Se trata en efecto de una medida sanitario-institucional que extrema la regulación de normas de convivencia post pandemia dentro del Cuerpo? ¿Podría haber un conflicto de intereses entre el primer punto antes referido y el derecho de una persona a decidir no vacunarse (se insiste, la vacunación anti Covid sigue siendo voluntaria en el país, no obligatoria), más allá de que la ciencia mundial ha probado sobradamente que las vacunas no sólo reducen las posibilidades de desarrollar cuadros graves de Covid-19 (reduciendo internaciones en las terapias intensivas), e incluso bajan la posibilidad de infectarse? "Es un tema delicado. Todos queremos que la conformación dentro del recinto esté completa, claro. De negarse Perman (a vacunarse) y si se aprueban estos decretos, no le quedaría otra que sesionar en forma remota. Eso no se quiere. Hoy el Legislativo local está funcionando con la mayoría de los empleados administrativos, los asesores, los taquígrafos, etcétera. Igual las comisiones. Y nadie quiere ponerse en riesgo a sí mismo ni poner en riesgo al propio candidato electo. Esperemos que se resuelva", dijo a este diario una alta fuente deliberativa. El Litoral intentó comunicarse con Saúl Perman para solicitarle una opinión sobre esta situación. De momento, ni hizo declaraciones. Se aguarda su palabra para saber si ahora se inscribirá (o no) en el plan de vacunación contra el Covid-19 del gobierno de Santa Fe. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

