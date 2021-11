Murió Stephen Sondheim, la leyenda de Broadway

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 27.11.2021

8:02

Su musical sobre los enfrentamientos entre pandillas de puertorriqueños en Nueva York fue llevada al cine en 1961 y se espera una segunda versión dirigida por Spielberg.

Stephen Sondheim, leyenda de la comedia musical estadounidense y coautor de películas como "West Side Story" (Amor sin barreras) o "Gypsy", falleció este viernes a los 91 años, declaró su abogado al periódico New York Times. Sondheim falleció repentinamente en horas de la mañana en su residencia de Roxbury, en el estado de Connecticut (noreste), tras haber celebrado la víspera el Día de Acción de Gracias con sus amigos, dijo el abogado Richard Pappas.

Nacido el 22 de marzo de 1930 en la ciudad de Nueva York, Sondheim estuvo involucrado en el teatro musical desde temprana edad. Comenzó tocando piano a los siete años y fue amigo de la familia de Oscar Hammerstein II, integrante del famoso dúo de escritores del teatro musical Rodgers y Hammerstein, que escribió obras como "¡Oklahoma!" y "The Sound of Music" (La novicia rebelde).

De escritor de televisión a autor de musicales

Su primer trabajo como escritor profesional fue para la comedia televisiva "Topper" en la década de 1950. El gran avance de Sondheim en Broadway llegó con "West Side Story" en 1957, en la que compuso las letras de las canciones, con música de Lonard Bernstein, seguida rápidamente por "Gypsy" dos años después. West Side Story fue llevada al cine en 1961, protagonizada por Rita Moreno, y se espera el estreno el mes que viene de una nueva versión dirigida por Steven Spielberg.

Otros musicales de éxito de Sondheim se convirtieron en películas, como "Into the Woods", de 2014, protagonizada por Meryl Streep, y "Sweeney Todd", de 2007, con Johnny Depp. Sus canciones no solieron alcanzar las listas de éxitos, aunque sí lo logró con "Send in the Clowns", de su musical de 1973 "A Little Night Music". Fue grabado por Frank Sinatra, Sarah Vaughan y Judy Collins, entre otros.

Premios y reconocimientos

La primera obra en la que Stephen Sondheim compuso tanto la música como la letra fue la comedia de 1962 "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum", que ganó un Tony y fue representada durante más de dos años en Broadway. En la década de los 70 y 80, sus años más productivos, elaboró trabajos considerados variados y originales, incluido "Company" (1970), "Follies" (1971), "A Little Night Music" (1973), "Pacific Overtures" (1976), "Sweeney Todd" (1979), "Merrily We Roll Along" (1981), y "Into the Woods" (1987).

En total, Sondheim compuso tanto la letra como la música de 12 espectáculos de Broadway, de los que cinco se llevaron un Tony al mejor musical, y seis de ellos un Tony a la mejor banda sonora, mientras que el show "Sunday in the Park", que no recibió ninguno de esos dos galardones, sí que fue premiado con un Pulitzer. En el curso de su larga carrera, Sondheim ganó ocho premios Grammy, ocho Tony -incluyendo el especial a la Trayectoria en el Teatro- y un Oscar de la Academia.

Estuvo nominado a otros Grammy y Tony, así como a dos Globos de Oro. En 1993 recibió un premio a su carrera del prestigioso Kennedy Center y, en 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, otorgó a Sondheim la Medalla Presidencial de la Libertad por su trabajo.

Su nombre sigue en el teatro y su música, en el cine

En 2010, uno de los teatros de Broadway, hasta entonces conocido como el Henry Miller, fue nombrado en su honor. En 2020, la meca del teatro del Reino Unido, el West End de Londres, también le quiso rendir homenaje bautizando con su nombre uno de sus teatros, pero Sondheim no pudo acudir a ese evento, tras haber sufrido una aparatosa caída.

Ese mismo año, su 90 cumpleaños fue celebrado por todo lo alto en una fiesta virtual, cortesía de la pandemia del coronavirus, en la que participaron figuras de la talla de Meryl Streep, Bernadette Peters, Patti LuPone y Audra McDonald. Su música sigue apareciendo en el cine. Recientemente, tres películas nominadas a varios premios contenían su música: "Knives Out", "Joker" y "Marriage Story", la cual precisamente contenía una escena en la que el protagonista, interpretado por Adam Driver, cantaba "Being Alive", del espectáculo "Company (1970).