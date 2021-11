La fábrica del campeón: cuatro nuevos contratos en Colón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 27.11.2021 - Última actualización - 9:45

Facundo Masuero es arquero, Gian Nardelli zaguero, Juan Cruz Zurbriggen delantero y Franco Déboli es el goleador de la reserva que pelea bien arriba en AFA. La maquinita no para en el campeón argento.

En una info exclusiva a la que accedió El Litoral en las últimas horas, cuatro elementos juveniles del semillero sabalero recibieron en las últimas horas el telegrama oficial de la popular entidad de Barrio Centenario para formalizar cuatro (4) nuevos contratos profesionales en el Club Atlético Colón. Así, la CD que encabeza el presidente José Néstor Vignatti junto al coordinador general del área específica, Adolfo Manetti, siguen avalando la fabriquita de jugadores que luego deberá "hornear" a futuro Eduardo Rodrigo Domínguez en el campo profesional: un arquero, un zaguero polifuncional y dos delanteros para lastimar en los metros finales de la cancha.

"Son todos categoría 2000 y el aspecto en común de todos es el estereotipo físico: 1.90 metros aproximadamente cada uno de los cuatro, además de las condiciones técnicas para cada puesto. Además, los cuatro tienen en sus manos el pasaporte comunitario, algo tan necesario pensando en una explosión a futuro", confiaron a El Litoral desde el sector donde se fabrican los canteranos.

- Facundo Masuero (arquero): hace tres años que viene teniendo continuidad en la Liga. "En diciembre de 2013 se arma un seleccionado en la zona de San Francisco y Esmeralda, fuimos a jugar un torneo a Morteros, ahí me ve Colón y me quiere llevar a Santa Fe. Ese mismo día también me llamaron San Lorenzo de Almagro, Rosario Central y Newell's, pero yo le di la palabra primero a Colón, más que nada porque la ciudad era cerca. Mi objetivo a corto plazo es poder mantenerme en el plantel de Primera División y un sueño es poder debutar con esta camiseta sería algo muy lindo", expresó el chico.

"Estar en un plantel profesional es algo hermoso porque uno siempre soñó desde chico entrenar con jugadores profesionales, con gente de mucha experiencia y mucho paso en el futbol y ahora estar a la par de ellos es algo muy lindo". Se describe como un arquero al cual le gusta mucho jugar con los pies, salir a cortar centros y aprovechar al máximo su físico y altura. "Eduardo Domínguez es un muy buen técnico con el cual se aprende mucho en el día a día", agregó Masuero. Sus primeros pasos se dieron en el Club Atlético Esmeralda y tuvo un breve paso por el Baby Fútbol de San Francisco jugando para Barrio Cabrera. Hoy, antes de finalizar el 2021, será arquero profesional en el campeón.

- Gian Nardelli (zaguero): en realidad, a este chico que detectó el propio coordinador sabalero, Adolfo Manetti, en Reconquista, puede jugar "con absoluta autoridad en los cuatro puestos de la defensa". Si bien donde más lo hace es de zaguero central, no tiene problemas con las puntas de la última línea ni del otro lado en la cueva.

Tanto Gian Nardelli (2000) como Estéfano Moreyra (2001) fueron formados por Platense El Porvenir de Reconquista: los "descubrió" Colón y hace un par de años que están en Santa Fe. Desde ahora, Gian Nardelli será jugador profesional con la camiseta sabalera. "Hoy te presentamos a Gian Nardelli. "Narde" nació el 11 de marzo del 2000 en Reconquista, Santa Fe. Altura: 1,86 m. Peso: 76 kg. Posición: marcador central. Referente: Sergio Ramos. Llegó a Colón hace un año y es residente de la pensión del club", comunicaba el año pasado la entidad del Barrio Centenario.

- Juan Cruz Zurbriggen (delantero): de Estación Clucellas a Colón de Santa Fe, Juan Cruz Zurbriggen llegó como goleador neto en las inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol. Pasó por Sportivo Libertad de su pueblo natal, Florida de Clucellas, Atlético Rafaela, Brown de San Vicente y hoy con 21 años y desde hace varias temporadas está en Colón. Perdió terreno por una lesión, de la cual se recuperó para poder volver "con todo" y pelear el puesto.

Zurbriggen, los inicios. Rubio, alto y botines de cualquier color...El interesante delantero, que en su momento perdió terreno por una lesión, tendrá contrato profesional en el sabalero.Foto: Pablo Aguirre

"Nació el 12 de mayo de 2000 en Estación Clucellas; es delantero-centro, mide 1.87. Tiene 25 minutos en Liga (temporada 2019-2020) y otros 21 minutos en la Copa Superliga 2019", avisan de este "gringo" con hambre de gloria en el Mundo Colón. Desde las próximas horas, nuevo jugador profesional de Colón.

- Franco Déboli (goleador reserva AFA): sabalero y de Santa Fe, explotó a puro gol en la reserva de AFA que es protagonista de la mano de Adrián "Chupete" Marini como entrenador. "En realidad, Franco Déboli no hizo goles sino que hizo golazos, uno más lindo que el otro; de todos los colores", cuentan orgullosos en el semillero sabalero. Franco, con el arco entre sus ojos, nació el 20 de octubre del 2000 y hace poco cumplió 21 años.

Jugó 21 partidos con la sangre y luto en reserva de AFA; marcó cuatro bonitos goles y completó hasta ahora 1.376 minutos en campo. Es la gratísima revelación de un equipo que dará pelea arriba hasta el final: tiene 38 unidades, está entre los mejores y quedó a cinco unidades del líder Boca Juniors.