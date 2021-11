https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rugby

Medalla de bronce para Los Pumas seven en Dubai

Superó a Fiji por 19 a 12 en el duelo por el tercer puesto correspondiente a la primera etapa de la World Seven Series 2021/2022.

Crédito: Gentileza

La Selección argentina masculina de rugby seven, Los Pumas, se quedó este sábado con la medalla de bronce en la primera etapa de la World Seven Series 2021/2022 que se disputó en Dubai. El equipo albiceleste, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se quedaron con el tercer puesto del podio tras vencer a Fiji por 19 a 12. Cerramos un gran fin de semana de rugby en Dubai, quedándonos con el bronce.



¡Nos volvemos a ver dentro de la cancha la semana que viene!



📸 @WorldRugby_ES #SeVenComoNunca #VamosArgentina #RugbyArgentino pic.twitter.com/HByDKuqb13 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) November 27, 2021 El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora había finalizado en la primera posición del Grupo B, tras vencer en la primera jornada a España y a Kenia, y cosechando un empate ante Estados Unidos. A su vez, la segunda jornada, disputada este sábado, comenzó con un duelo por los Cuartos de Final ante Irlanda, al cual recién superaron en el tiempo extra tras empatar en 12 en el tiempo regular, con un try de oro del rosarino Tomás Lizazú. Sin embargo, los sueños de campeón se desvanecieron en semifinales, tras caer ajustadamente ante Sudáfrica, quien finalmente se alzó con el título, superando a Estados Unidos 42 a 7. Las acciones para los equipos continuarán la próxima semana en el mismo escenario, y Gómez Cora contará con el regreso de Marcos Moneta, nominado por World Rugby a mejor jugador de seven del año, luego de formar parte de Barbarians, quien debió suspender su partido ante Samoa en Twickenham por rebrote de covid. Los resultados del equipo argentino en cada instancia: Fecha 1 – Grupo B – Los Pumas 7s 28-7 España Fecha 2 – Grupo B – Los Pumas 7s 22-17 Kenia Fecha 3 – Grupo B – Los Pumas 7s 21-21 Estados Unidos Cuartos de Final – Copa de Oro – Los Pumas 7s 17-12 Irlanda Semifinal – Copa de Oro – Los Pumas 7s 7-17 Sudáfrica Tercer puesto – Los Pumas 7s 19-12 Fiji

