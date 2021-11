Línea directa: "tiroteos", "Conadep" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 27.11.2021

19:20

El Samco de Malabrigo

UN LECTOR

"Quisiera solicitarle al Ministerio de Salud de la provincia que organizara el funcionamiento de algunos Samco. Por ejemplo, en la ciudad de Malabrigo hay un hermoso edificio vacío (vacío de servicios, me refiero); ahí no se atienden partos ni naturales ni por cesárea. La verdad que no se entiende. Es decir, cualquier mujer que necesite dar a luz tiene que irse a Reconquista a tener la criatura. ¡¡Incomprensible!! ¡Estamos hablando de una ciudad! Por otra parte, prácticamente no hay clínicas privadas y los médicos de la localidad utilizan las instalaciones del Samco como si fuera una clínica privada, llegando al absurdo de cobrar plus por intervenciones que se hacen dentro del hospital. En una época se sacaban radiografías y se mandaban a Reconquista para que las analizaran e hicieran el informe técnico. Ni siquiera teníamos un radiógrafo. Realmente, hay cosas que no se terminan de comprender. Por ahí son normales las reglamentaciones de los Samco, pero a primera vista pareciera que no; que en algo se está faltando a la normativa. Sería importante intervenir en el tema. Creo que esta situación se repite en otras localidades de la provincia".

Tiroteos

UN VECINO DE B° ALFONSO

"El martes 23, a las 13.30 - 14 hs, en Juan Díaz de Solís al 1800, hubo un tiroteo, que duró como media hora. Y la policía tardó en venir media hora más. Horarios en que circula mucha gente, chicos... ¿Adónde vamos a llegar con esta inseguridad que tenemos? ¿A una masacre?".

Luchar contra el narcotráfico

UN LECTOR

"Viendo lo que ocurre en la ciudad de Rosario y, como broche de oro, lo que sucedió el último fin de semana cuando hubo balaceras a cargo de sicarios en lugares céntricos de la ciudad, a uno le da una sensación de impotencia muy grande. Entonces nos volvemos a preguntar (porque ya lo que hemos hecho muchas veces y porque otros lectores han planteado preguntas similares en este espacio que nos otorga el diario): ¿qué hacen nuestros gobernantes para enfrentar el problema? Vemos al gobernador y a su ministro de Seguridad con la tranquilidad de quien gobierna en Suecia, mientras los los santafesinos estamos muy preocupados. El narcotráfico está tomando la provincia, literalmente; y ustedes, ayudados por algún senador y otros funcionarios, están mirando el horizonte... ¡Por favor, reaccionen, hagan algo! Queremos solucionar este tema, vivir con tranquilidad. Gracias por el espacio".

Errores y demoras

GONZALO BRODERSEM

"Les escribo para solicitarles que tengan la amabilidad de hacer una nota respecto a las demoras que hay con los créditos PROCREAR. Hay diversos errores en la plataforma web de inscripción, tanto como para acceder al crédito en materia de carga de datos como para pedir los subsiguientes desembolsos. Hay muchísimas familias afectadas que salieron sorteadas y no pueden acceder; otros que salieron sorteados, hipotecaron sus terrenos pero no se les desembolsa dinero. Es preocupante el tiempo que demoran en resolver estos problemas (te dan una solución a 30 días, pero no te aseguran nada). Muchas gracias por su atención".

Las gabelas a los monarcas

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"El gobierno, en su afán recaudatorio para sostener los planes sociales, ha inventado nuevos impuestos regresivos y leoninos. Esto es peor que pagar las "Gabelas Reales a los reyes". Retenciones punitivas, impuesto a los envases para repartir la 'Caja' entre tipos que nadie eligió para sus bolsillos, el aumento de tasas -por caso, la de los automóviles subirá un 60%, lo que inviabiliza su tenencia-, son los principales generadores de inflación. Queda demostrado que no somos dueños de nada; a lo largo de la vida pagamos dos veces por el Capital que supimos conseguir trabajando y ellos malversando. Los funcionarios políticos son los rapaces de una sociedad cada vez más deshilachada".

Llegan cartas

Conadep

DR. MARIO PILO (*)

A fines de noviembre se conmemora (o debiera) en Santa Fe, el día en que se hizo entrega del Informe Final Oficial de la Conadep departamental, extendida en casi todas las provincias argentinas, designadas por el presidente Alfonsín e integrada por mujeres y hombres de pluralidad ideológica y religiosa, en busca de la verdad histórica. Este informe fue la base del libro "Nunca más", que debería ser de lectura obligatoria de las escuelas secundarias (lo que se había previsto y nunca se hizo, como se correspondía en la pésima educación, mera información difusa que hay en Argentina). En Santa Fe, los integrantes presentamos el informe local ante el gobernador Vernet en una marcha frustrada nada menos que por el propio decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, dado que la Franja Morada quería ser ella la que protagonizara ese evento, el Dr. Piedrabuena. Se entrega el informe final, el capítulo Santa Fe, para el libro "Nunca más", reclamado por Alfonsín.

Todos los años la UNL lo recuerda (o lo recordaba, porque en los dos últimos dos años no lo ha hecho). Esta comisión de la Conadep zona norte, la presidía un socialista, el Dr. Adrover. La integraban figuras de todos los partidos, incluso del peronismo, un señor Suffriti, la Democracia Cristiana y la Democracia Progresista. Hasta el señor Rogelio Alaniz, que hoy no habla de este tema, fue también secretario de esta comisión, al igual que la Dra. Mirian Ramón.

Es lo que queremos recordar. No vamos a dejar de lado la verdad histórica. Ciertamente, y de acuerdo a ese libro "Nunca más", no hubo 30.000 desaparecidos. Hemos registrado 11.900 desaparecidos. De todas maneras, uno, dos, tres o cuatro ya es genocidio, desde el momento en que la desaparición forzada fue producto de un gobierno dictatorial. Por lo tanto, le quiero hacer llegar este informe a El Litoral y solicitarle si tiene a bien su publicación.

(*) Vicepresidente ejecutivo Asoc. Civil Anticorrupción; ex miembro de la Conadep; ex miembro del Inadi; miembro del Movimiento Permanente por los Derechos Humanos