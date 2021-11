https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 27.11.2021 - Última actualización - 21:43

21:41

Ocurrió en Miami mientras cantaba la canción “Ahora me llama”, grabada con Bad Bunny.

Blooper Video: Karol G se cayó durante un concierto y sufrió un fuerte golpe Ocurrió en Miami mientras cantaba la canción “Ahora me llama”, grabada con Bad Bunny. Ocurrió en Miami mientras cantaba la canción “Ahora me llama”, grabada con Bad Bunny.

En medio de un espectáculo realizado en el estadio FTX Arena de la ciudad estadounidense de Miami, Karol G, frente a más de 19 mil personas, sufrió una increíble caída mientras cantaba una de sus canciones más populares.

El incidente ocurrió en medio de la algarabía del show cuando cantaba “Ahora me llama”, la canción que tiene con Bad Bunny. Tras un tropezón, se cayó y rodó por los diez escalones que formaban parte de la escenografía.

El accidente sorprendió a todos los espectadores. Aparentemente se le enganchó el taco de su bota, haciéndola caer desde la cima de la plataforma. La cantante permaneció en el piso, agachada, mientras la pista sonaba y dejaba en evidencia la “ayuda” que utilizan muchos artistas en sus conciertos.

Como toda una profesional, sacudió su larga cabellera turquesa, estiró los brazos y se levantó haciendo de cuenta que nada pasaba. El show debe continuar: tan experta fue su reacción que empalmó con la frase de la canción que estaba sonando: “Lo que tu digas me resbala”, gritó.

“Si vieron como a uno le pasan cosas en la vida, no importa qué, uno se tiene que parar y tiene que seguir”, expresó con una sonrisa Karol G en el bloque siguiente de su recital, ya luciendo otro look, con la voz entrecortada y acompañada por una melancólica melodía.

“Se me rompieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla, me duele todo”, aseguró. Poco pudo seguir hablando después de romper en llanto. La reggaetonera explicó entre lágrimas que era la primera vez que llenaba este estadio y que le hubiese gustado que salga perfecto.

“Esa canción yo sé que es de las favoritas de todos”, dijo entre avergonzada y enojada. Por suerte sus fans le dieron la ovación necesaria para que el show continúe.