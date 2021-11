Unión y otra vez la exigencia de no tener otra que ganar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El panorama es similar al de hace algunos días, antes de enfrentar a Arsenal. Al igual que el equipo de Sarandí, Atlético Tucumán llega mal deportivamente y con un técnico interino. ¿Irán los mismos que ganaron en el Viaducto?

No hay otra que ganar. Unión lo sabe y es lo que buscará en el partido de este lunes a las 17, a sabiendas de que si vuelve a hacer bien los deberes matemáticos -como pasó en Sarandí ante Arsenal- las chances de meterse en el grupo de los que clasificarán para la Sudamericana, aumentarán considerablemente.

De todos modos, este final de torneo lo encontrará a Unión, seguramente, luchando hasta el final. Y el partido final será nada menos que ante Colón. Por eso, este encuentro del lunes con Atlético Tucumán (de muy mala campaña y en crisis), como el del fin de semana que viene con Central Córdoba en Santiago del Estero, adquieren una importancia superlativa.

No son rivales inaccesibles, todo lo contrario. En el caso de los tucumanos, con un panorama similar al que Unión encontró en Arsenal: se quedó sin DT y con una campaña muy pobre. En otros tiempos no muy lejanos, jugar con Atlético era un problema por las complicaciones que acarreaba. La caída desde el alejamiento de Zielinski se hizo evidente y no se pudo enderezar el barco, con lo que hay que aprovechar este partido y el que vendrá en la caliente Santiago del Estero para conseguir una sumatoria de puntos que le permita abrigar esperanzas favorables para la última fecha.

¿Y el equipo?. Más allá de que lo de Luna Diale es un fuerte golpe y se estima que no estará mucho tiempo afuera del equipo, es difícil que esté para el partido. Lo propio ocurre con Márquez. Los dos no dejan de ser opciones prioritarias, pero siempre que estén bien para jugar. Lo de Márquez parece más accesible, pero no es seguro que llegue en las mejores condiciones para este partido.

En consecuencia, las chances de que repita formación son muchas. Igualmente, el técnico irá evaluando en estas horas la evolución de los jugadores, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía con el partido anterior (Unión juegó el jueves a la tarde en Sarandí), lo que prácticamente obligó a que no haya entrenamientos fuertes en la previa de este partido con los tucumanos.

Si repite formación, el esquema se mantendrá con el 4-4-2, apostando a la presencia de dos delanteros por el medio, como Juan Manuel García y Cordero. En la mitad de la cancha, Munúa sumó a Portillo para fortalecer la marca en ese sector, acompañando a Roldán, con Machuca por derecha y Gastón González por izquierda, dos jugadores con alma de delanteros que tratarán de darle profundidad al equipo por los dos extremos de la cancha, mientras que en el fondo continuarán jugando Vera y Corvalán por los laterales, con la dupla Brítez-Calderón por el medio.

Gustavo Munúa vive a fondo los partidos, permanentemente da indicaciones y quiere ver a su equipo dentro de la Sudamericana. Foto: Matías Nápoli

De tal manera que una probable formación sería con Moyano; Vera, Calderón, Brítez y Corvalán; Machuca, Roldán, Portillo y González; Cordero y García, siempre que Márquez no llegue en condiciones, en tal caso se sumará a los once titulares y saldrá Cordero de la alineación que arrancará el partido con los tucumanos.

Atlético, en su peor momento

Atlético Tucumán vive la semana más agitada desde que se encuentra en Primera: los hinchas han perdido la paciencia con la dirigencia y con muchos jugadores del actual plantel, que se encuentra en el puesto 23 de los 26 equipos en la tabla de posiciones de Primera.

Luego de la salida del Ruso Zielinski, el Decano no ha encontrado el camino: Omar de Felippe renunció luego de la floja cosecha de resultados y la llegada de Pablo Guiñazú fue peor, a tal punto de que el Cholo presentó la renuncia apenas después de 6 partidos con 2 empates y 4 derrotas al hilo.

"Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", cantó el Monumental luego de la terrible goleada por 4 a 0 contra Defensa y Justicia. ¿Y quién volvió a ponerse el equipo al hombro como durante todos estos interinatos? Un hombre de la casa: Martín Anastacio.

"Acá van a jugar todos, el que mejor esté. Tengo mucha relación con todos. Son charlas grupales, con cada uno de ellos. Hay que darle la confianza, yo le voy a dar la confianza a todos", dijo Anastacio en Tucuman A Diario por radio Rivadavia.

"Las cosas no están saliendo como uno quiere. En estos tres partidos esperamos que cambie la situación. Tenemos que darle un orden, un equilibrio al equipo y por sobre todo darle la confianza a los jugadores. Todo pasa por ahí", arengó el DT de Atlético.

Anastacio no ha tenido posibilidades de un proyecto a largo plazo todavía con el plantel de Primera. ¿Llegará su oportunidad? Dijo al respecto: "Solo queremos sumar. Lo que pueda suceder el día de mañana, se lo verá más adelante".

Nicolás Cordero tuvo la chance de volver al equipo titular y si no se recupera Márquez mantendrá su lugar entre los 11. Foto: Matías Nápoli

La evaluación será en 2022

Por Enrique Cruz (h)

Llegó en la fecha 15, con el plantel ya armado. Gustavo Munúa no sólo tuvo que adecuarse rápidamente a un fútbol "desconocido" para él como entrenador (el argentino) sino que asumió cuando se había jugado más de medio campeonato.

La secretaría técnica también encontró todo armado cuando iniciaron su trabajo y recién debieron tomar la primera decisión cuando se decidió la salida de Azconzábal y la llegada del actual entrenador, algo que corrió por cuenta pura y exclusiva de la trilogía Battión-Limia-Amut.

Con relación a la secretaría técnica, la primera evaluación se está dando con este ciclo de Munúa y se terminarán de afirmar las condiciones para esa evaluación cuando tengan que salir al mercado a buscar los tres jugadores (uno por línea) de capacidad y trayectoria que se piensa traer.

En el caso de Munúa, la evaluación se deberá hacer en el 2022. No moverá el amperímetro de la confianza si el equipo no consigue clasificar para la Sudamericana. Los números, hasta ahora, no han sido del todo buenos y la clasificación es factible, aunque no fácil. Si logra meterlo en la Sudamericana, ganará un voto de confianza extra que le vendrá muy bien. Si no, a Munúa habrá que plantearle las exigencias cuando pueda hacer la pretemporada y traer los refuerzos. Por el momento, encontró una línea de juego y mantiene a grandes rasgos un equipo. En eso, ya se diferencia de lo que hizo Azconzábal.