En las primeras temporadas cuando Colón comenzaba a competir en la segunda categoría del fútbol profesional argentino, se constituyó en uno de los principales animadores consiguiendo los subcampeonatos de 1949, 1950 y 1951.

Le ganó 2 a 0 a Almagro en la cancha de Unión... Hace 70 años, Colón sumaba su tercer subcampeonato en la B En las primeras temporadas cuando Colón comenzaba a competir en la segunda categoría del fútbol profesional argentino, se constituyó en uno de los principales animadores consiguiendo los subcampeonatos de 1949, 1950 y 1951.

Una de las formaciones de Colón en aquél año, justamente en un clásico jugado en la cancha de Unión. De pie: Pardini, Chividini, Eulalio Gómez, Quevedo, Poy, Tenuta, Gaetán y el profesor Torres Guanatey. Agachados: Ferreyra, Martorelli, Nella, Leanza y Marángelo.

Por Tomás Rodríguez

En 1951, se disputaron por primera y única vez dos partidos para determinar el subcampeonato entre el conjunto rojinegro y Almagro, que quedó en manos del equipo sabalero, adjudicándose el trofeo "Reverendo Padre Lorenzo Mazza" (fundador del Club San Lorenzo de Almagro).

El certamen oficial se definió en la trigésima y última fecha, consagrándose Rosario Central campeón, con 45 puntos (había ganado un partido pendiente en esa semana) escoltado por Almagro y Colón (la delantera más positiva con 82 conquistas y 40 en contra) quienes reunieron 42 unidades.

Participaron cuatro equipos más que en el torneo anterior: Rosario Central y Tigre habían descendido de Primera División; All Boys ganador de Primera "C"; además de Defensores de Belgrano y Excursionistas subieron por decreto y el último, El Porvenir siguió en la división.

En la primera parte, Almagro se erigió en principal animador con la efectiva delantera conformada por Raúl Fernández, Hipólito Cardozo (luego pasó a Colón), Enrique Planisi, Ernesto Paolazzi y Víctor Salcedo. Por la 14ª. fecha venció a Colón 2 a 0.

Cuando faltaban 5 fechas, Almagro líder recibió en cancha de Atlanta al conjunto auriazul, hasta los 87' ganaba el local, 2 a 0 y en dramático final empató la visita y se cayó anímicamente en la competencia. En la penúltima jornada, Colón venció al tricolor 3 a 1, con tantos de Raúl Nella, Nicolás Leanza y Ernesto Ferreyra, Eulalio Gómez desvió un penal y el descuento del elenco porteño, Carlos Juárez, con 32.425 de recaudación.

En la primera semifinal, en Villa Crespo, los sabaleros habían demostrado ser superiores donde con mejor juego estaban adelante 3-1, sin embargo, en 14 minutos Almagro con réplica veloces lo empató y sobre el final con un golazo del "Loco" Marángelo se definió el juego.

El 17 de noviembre se recaudaron $ 6.418 y los tantos fueron logrados a los 4' por Nella (C), a los 8' E. Gómez (C) de tiro libre, a los 38' Salcedo (A), a los 44' Marángelo (C ), a los 68' Paolazzi (A), a los 82' Planisi(A) y a los 86' Marángelo (C).

El partido desquite, en el estadio de Unión (neutral) el conjunto dirigido por el tucumano Alberto Chividini mostró su jerarquía, superando a su rival por dos a cero, con los tantos logrados por el histórico "Conejo" Canteli (el máximo goleador de un equipo santafesino en el principal certamen de ascenso) y el "Pato" Justo José Rossi (padre de Rubén, campeón mundial juvenil en 1979, junto a Diego Armando Maradona y formado en Unión, con un paso por River Plate).

Una numerosa concurrencia siguió las alternativas del encuentro que contó con la presencia de dirigentes afistas y de los gobiernos municipal y provincial. De esta manera Colón fue subcampeón por tercer año consecutivo de Primera "B", conservando su estadio la condición de invicto por cuarto año consecutivo.