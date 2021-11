https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 29.11.2021 - Última actualización - 11:18

11:15

Se trata de uno de los grupos de riesgo que ya completó su esquema de inoculación hace seis meses. Son 535 residencias en la provincia. Instan a la población a recibir las vacunas y completar esquemas.

Covid-19 Salud inició la vacunación de refuerzo en geriátricos Se trata de uno de los grupos de riesgo que ya completó su esquema de inoculación hace seis meses. Son 535 residencias en la provincia. Instan a la población a recibir las vacunas y completar esquemas. Se trata de uno de los grupos de riesgo que ya completó su esquema de inoculación hace seis meses. Son 535 residencias en la provincia. Instan a la población a recibir las vacunas y completar esquemas.

Entre 4000 turnos de vacunación contra el Covid-19, incluidos usuarios de residencias geriátricas y personal, se otorgaron para este lunes y martes en la provincia de Santa Fe. Allí se colocarán las dosis de refuerzo a quienes tienen su esquema completo (de 1ª y 2ª dosis) hace más de seis meses. Se trata de una nueva etapa en la estrategia local y nacional para minimizar los riesgos de una pandemia que todavía tiene resto para rato.

La aparición de la nueva variante Ómicron puso en alerta al mundo y también a las autoridades sanitarias de todo el país que se reunieron el viernes último en Buenos Aires en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa). Allí se acordaron medidas de prevención coordinadas con Cancillería y Migraciones, con el fin de prevenir su ingreso a la Argentina, y se coincidió en la necesidad de un pase sanitario para mayores de 13 años: el objetivo es incentivar a que las personas completen su esquema de vacunación con las dos dosis requeridas como requisito para participar de eventos masivos.

El secretario de Salud de la provincia Jorge Prieto dialogó esta mañana con los medios en el geriátrico ubicado a la altura del kilómetro 10,5 de Aristóbulo del Valle donde se había iniciado la primera etapa de esta tarea para ese grupo etario, el más vulnerable durante la primera ola de coronavirus.

Según explicó, el objetivo de esta y de las demás acciones que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad y la provincia es completar esquemas en diciembre y profundizar la colocación de dosis de refuerzos en los meses de verano, "para que el otoño nos encuentre con el mayor porcentaje de inmunidad posible".

"Estamos observando que las personas que requieren hospitalización o que se vuelven casos graves cuentan con esquemas incompletos o son no vacunadas", señaló Prieto, advertido como el resto de las autoridades sanitarias del país por la aparición de esta nueva variante "que preocupa al mundo y no vamos a poder evitar".

La confirmación de la OMS sobre la variante Ómicron llegó en plena reunión del Cofesa el viernes último. En ese encuentro se decidió también avanzar con un pase sanitario para mayores de 13 años. Èste "va a estar establecido con el marco legal" y se aplicará para eventos masivos porque va a ser la manera de anticiparse a lo que estamos viendo". "Esto, la aparición de una nueva variante de gran contagiosidad, es un volver; pedimos a la población que se vacune. Estamos en un lugar donde tenemos que defender el trabajo, las actividades sociales, la educación Y la única forma es alcanzando la vacunación y prevención", insistió el secretario de Salud.

"Este pasaporte verde tiene que ver con un cuidado individual y la salud de todos. Estamos frente a una situación que gestiona nuevamente una incertidumbre; no podemos estimar cómo se va a comportar", sostuvo Prieto.

El escenarios difiere de unos meses atrás: ahora hay disponibilidad de vacunas e, incluso, vacunación libre para mayores de 18 años. Sin embargo, en el país son 7 millones las personas que no adhirieron a este plan de inoculación (que no es obligatorio) y 3,8 millones que no completaron el plan de dos dosis. De ese total, 100 mil pertenecen a la provincia de Santa Fe.