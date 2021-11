Venado Tuerto: le hicieron compras virtuales por 35 mil pesos con su tarjeta de crédito

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El sábado, un venadense fue victima de una nueva estafa virtual al notar que, con la extensión de su tarjeta de crédito que posee su esposa le realizaron dos compras virtuales por un monto de 35 mil pesos.

Una nueva estafa bajo la modalidad de ciberdelito ocurrió el pasado sábado, donde la vítima fue Leonardo y su familia, de Venado Tuerto.

Quien notó la maniobra fue la mujer de Leonardo, quien posee una extensión de la tarjeta de crédito de su marido.

El sábado, al entrar vía web y observar los movimientos de su tarjeta, notó dos compras que no había realizado y que se habían efectuado de manera virtual ese mismo día y con su extensión: una en Farmacity por 4711 pesos y otra en Dafiti por 28719 pesos.

"Se dio cuenta mi señora, porque ella tiene las cuentas de homebanking y demás. Las compras fueron con la tarjeta de ella, que en realidad es una extensión de mi tarjeta de crédito", manifestó compunjido a Sur24 Leonardo, el titular de las tarjetas.

Las tarjetas de crédito mediante las cuáles se produjo el delito pertenecen a la empresa Visa, y fueron emitidas por el Nuevo Banco de Santa Fe.

En la mañana de este lunes, Leandro se dirigió al banco correspondiente para efectuar el reclamo y pedir al a la entidad financiera que anulen las compras efectuadas con su tarjeta.

"Fui al banco, hice el reclamo a través de la página de Visahome y di de baja las dos tarjetas. Desde el banco me dijeron, que haciendo el reclamo, después me reintegrarían el dinero. Eso espero", expresó la victima de la estafa luego de acudir al banco a presentar el caso, añadiendo que "ojalá todo salga bien, sino el mes que viene no voy a cobrar nada de mi sueldo por estos estafadores".