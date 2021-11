Línea directa: "las soluciones mágicas", "incongruencias", "solo autos" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 29.11.2021 - Última actualización - 15:36

15:35

Abandono de persona

SUSANA DEL CENTRO

"Quiero opinar sobre el problema del geriátrico de Gálvez. Creo que también a los familiares hay que denunciarlos por abandono de persona, porque los descuidaron, abandonaron a su suerte. Si los hubieran ido a visitar seguido, se hubieran dado cuenta del estado en que estaban. Hay un hijo/a, nieta/o que deberían haber advertido la situación al visitarlos, ocuparse. Ese anciano o anciana crió y cuidó a alguien en la vida. No se merece ese abandono".

****

Las soluciones mágicas son las peores

UN LECTOR

"Voy a citar lo expresado por Denis Pitté Fletcher: esta receta llevaría a la Argentina a una situación de quiebre generalizado de empresas. No se quiere entender que no se puede tener una moneda en común entre países con diferentes gastos públicos, diferente productividad, diferente nivel de impuestos, diferentes leyes laborales. Es lo que ocurrió con la convertibilidad uno a uno. Terminamos con la inflación, pero también con el sistema productivo. Y es lo que ocurrió con el euro, donde países como Grecia, Italia y España terminaron en la quiebra a merced de Alemania y Francia. Un suicidio. Cuidado con algunos economistas que proponen soluciones mágicas. Son los peores".

****

Incongruencias municipales

CARLOS A. MUES

"Quienes dicen gobernarnos tienen actitudes que el ciudadano común no entiende, hablan de contaminación visual en calles y avenidas de la ciudad, mientras entre los baches y la cartelería obsoleta de las elecciones, el conductor no tiene elección. Los que nos gobiernan y los que fueron candidatos dejaron cientos de basura en las columnas de alumbrado en las calles, en la ruta 168... las avenidas quedaron plagadas de seres sonrientes que parecen burlarse del pobre ciudadano que paga barrido y limpieza a mansalva. Hasta el intendente está en los carteles... Otro comentario, iluminaron profusamente la Fuente de la Cordialidad. Esto es correcto, pero hay muchas columnas de alumbrado apagadas que son más necesarias que la fuente que es ornamental. Depende la vida del conductor. Gracias desde ya por vuestra amabilidad".

****

Sólo autos...

MARÍA CECILIA

"Hace unos días fui en bicicleta a un supermercado de calle Balcarce. Y un guardia de seguridad, muy poco amablemente me explica que está prohibido estacionar bicicletas en el estacionamiento del super. Por norma del super está reservado sólo para autos. Me causa tremenda tristeza que no se comprendan los enormes beneficios colectivos que tiene la movilidad en bicicleta. Espero que ese comercio reflexione, avance y sea amigable con nuestra salud y nuestro ambiente".

****

Oscuridad en la 168

HÉCTOR ALARCÓN

"En la ciudad de Santa Fe, Vialidad Nacional manifiesta que ha recuperado toda la iluminación de la ruta 168 y no es así. Invito al diario que envíe un cronista y fotógrafo. Hay sectores con oscuridad absoluta. Vialidad Nacional miente cuando dice que esa ruta está en condiciones. Las banquinas tienen yuyos, etc., etc. Me pregunto: ¿dónde están los diputados y senadores de la oposición? Corral vive diciendo que son la oposición. ¿Pues dónde está esa oposición señor Corral? ¡Estamos hablando de una ruta nacional! También pido que un fotógrafo del diario tome imágenes del estado de los pilotes del puente sobre el Leyes y del puente sobre el río Colastiné, para que se vea que Vialidad Nacional no ha hecho nada".

****

Bancos para la plaza

RAQUEL DE B° CONSTITUYENTES

"Hace bastante tiempo que estoy pidiendo que pongan más bancos en la plaza Constituyentes, pero mi pedido no ha sido concedido. He visto en la plaza San Martín unos hermosos bancos fijos, grandes. Los mismos están en la plaza de Santo Tomé. Espero que respondan a mi pedido y agradezco mucho a El Litoral, que como siempre nos permite expresarnos".

****

Llegan cartas

Historias o historietas locales

MARIO PILO (*)

Luego de los gobiernos peronistas de 1984, de Vernet y Reviglio, 8 años en que Santa Fe era sinónimo de coimas, comienzan los cíclicos turnos de Reutemann, Obeid, Reutemann, donde disminuye la corrupción ciertamente. Reutemann recibió entre 5 y 6 millones de pesos-dólares del mismísimo Menem para la campaña; gastó 5 y mandó un millón a Suiza. Recuerda el santafesino sus propias palabras ¿quién no tiene un milloncito de dólares? (estaba el 1 a 1 de la Convertibilidad de Cavallo); lo que nos llevó a nuestra institución a la denuncia por eventual enriquecimiento ilícito de Reutemann. Ciertamente, Reutemann no cobraba ni siquiera su sueldo de gobernador. Lo donaba. La otra cuestión que hizo que no hubiera mucha corrupción era la fama de tacaño de Reutemann, al igual que de su ministro, el actual gobernador Perotti, que evitaba negociados. Inclusive cuando hicimos la reforma penal de 1991 y se la presentamos, su única pregunta inteligente fue "¿y esto, cuánto me va a salir?", en primera persona. El recordado Dr. Vázquez Rossi lo tranquilizó y se puso en marcha la reforma. Lástima hoy que legisladores autoexculpados por si acaso, de los partidos tanto peronista como socialista y algunos que aún se dicen de la UCR crearon el Ministerio Público de la Acusación, que no tiene la acción pública por delito contra la administración, además de ser anticonstitucional y así lo hemos solicitado.

Hoy, nuevamente, con el peronismo, por la presentación de Corral, que sacó el 15 % para el PRO en la provincia e hizo perder al socialismo, en la gobernación hay muchas zonas grises administrativas que se encuentran en investigación.

(*) Vicepresidente Asoc. Civil Anticorrupción