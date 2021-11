https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 29.11.2021

15:44

Tras una denuncia

La Justicia ordenó que Matías Morla no utilice más la "marca Diego Maradona"

El juzgado civil hizo lugar al pedido de Dalma y Gianinna Maradona. Por el momento, Matías Morla no podrá usar ni la imagen, voz, nombre ni pseudónimos del Diez.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

La Justicia le ordenó en una medida precautoria a Matías Morla, ex apoderado de Diego Maradona, que deje de utilizar la imagen, la voz, el nombre y los pseudónimos del campeón del mundo en México 1986.

La causa se inició en marzo pasado, cuando Dalma y Gianinna denunciaron penalmente a Morla por el delito de defraudación por administración fraudulenta, al acusarlo de apropiarse de la marca de su padre en base a “la traición, la deslealtad, la infidelidad y el abuso de poder”.

El juzgado civil se declaró incompetente en razón de la materia, pero dio lugar a la medida cautelar pedida por las hijas de Maradona. La cual es perfectamente válida siempre que se acredite el peligro en la demora, verosimilitud del derecho y contracautela.

La resolución

“De los términos del escrito de inicio surge que los actores -invocando el carácter de herederos de Diego Armando Maradona- iniciaron las presentes actuaciones solicitando el dictado de una medida precautoria a fin de que se ordene a Matías Edgardo Morla, Sattvica S.A., Stefano Ceci, Yakuzza SRL, Vulcanizados Marpen S.L., Domenico Paone Spa y Fernando Martín Centeno, cesar preventivamente en el uso por sí o a través de terceros, de la imagen, la voz, el nombre y los pseudónimos de Diego Armando Maradona.

Asimismo, peticionan que se disponga el embargo del producido y toda suma pendiente de pago por la explotación de la imagen, la voz, el nombre y los pseudónimos del referido futbolista. Sostienen que han sido declarados herederos en el juicio sucesorio del causante, que ostentan la propiedad de los derechos respecto de la imagen, voz, nombre y pseudónimos de quien en vida fuera Diego Armando Maradona, y que se encuentran legitimados para accionar en relación a los bienes que deben ser incluidos en su sucesión, estando facultados a iniciar las acciones necesarias para custodiar tales bienes.

En consecuencia, hágase saber a Matías Edgardo Morla, Sattvica S.A., Stefano Ceci, Yakuzza SRL, Vulcanizados Marpen S.L., Domenico Paone Spa y Fernando Martín Centeno, que deberán cesar en el uso por sí o a través de terceros, de la imagen, voz, nombre, los pseudónimos y la marca de Diego Armando Maradona y/o cualquier otra relacionada con su persona . Notifíquese con carácter de urgente y habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 Cód. Procesal), y en su caso conforme ley 22.172 y/o mediante exhorto diplomático".

La medida cautelar que había beneficiado a Morla

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había revocado el 13 de agosto las medidas cautelares que una jueza había impuesto contra Matías Morla y su firma Sattvica SA para que dejara de explotar las marcas vinculadas al fallecido Diego Armando Maradona.

El fallo no implicaba que la causa por la denuncia de Dalma y Gianinna Maradona quedara desestimada, sino que sólo dejaba sin efecto las medidas cautelares, por lo que Morla pudo volver a operar la marca Maradona en el país y en todo el mundo.

