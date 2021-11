https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 29.11.2021 - Última actualización - 17:10

17:07

En enero

Djokovic podría perderse el Australian Open por no vacunarse

“Él quisiera jugar Australia, pero bajo estos chantajes y condiciones posiblemente no lo hará”, dijo Srdjan Djokovic, padre del tenista, ante la obligatoriedad de vacunarse para jugar.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

En enero Djokovic podría perderse el Australian Open por no vacunarse “Él quisiera jugar Australia, pero bajo estos chantajes y condiciones posiblemente no lo hará”, dijo Srdjan Djokovic, padre del tenista, ante la obligatoriedad de vacunarse para jugar. “Él quisiera jugar Australia, pero bajo estos chantajes y condiciones posiblemente no lo hará”, dijo Srdjan Djokovic, padre del tenista, ante la obligatoriedad de vacunarse para jugar.

Con el reloj en cuenta regresiva, Novak Djokovic parece alejarse cada vez más del Abierto de Australia, que se disputará entre el 17 y el 30 de enero del año próximo. El serbio, que reiteró varias veces su negativa a contar públicamente si está vacunado contra el coronavirus, todavía no confirmó su presencia en Grand Slam oceánico.

A una semana para el cierre de la lista de participantes, que se hará oficial el próximo lunes 6 de diciembre, su padre, Srdjan Djokovic, anticipó que es muy probable que su hijo se ausente de Melbourne.

"El quisiera jugar en Australia con todo su corazón, porque es deportista. Nosotros también lo quisiéramos. Pero bajo estos chantajes y condiciones posiblemente no lo hará. Yo no lo haría. Y él es mi hijo, pues la conclusión se puede deducir", dijo Srdjan en medios serbios. Tenés que leer El Abierto de Australia solo permitirá que jueguen los tenistas vacunados

Esos "chantajes y condiciones" hacen referencia a la obligatoriedad de la vacuna para los tenistas que quieran disputar el torneo, un requisito exigido por el estado de Victoria y confirmado hace unos diez días por Craig Tiley, director del certamen.

"Todos los que estén en el recinto, los aficionados, todo el personal, los jugadores, tendrán que estar vacunados. Estamos en un estado donde más del 90% de la población está completamente inoculada. Han hecho un trabajo increíble en esta área y es lo correcto respetar esa normativa. Sé que Novak quiere jugar en el torneo y ahora sabe lo que se necesita para ser elegible", comentó Tiley.

La última vez que el número uno del mundo se pronunció acerca del tema fue tras su caída en las semifinales de las ATP Finals de Turín ante Alexander Zverev, poco después de conocerse que las vacunas serían obligatorias para jugar en Australia.

"Tendremos que esperar y ver", comentó Nole, en una respuesta vaga que no hizo más que alimentar las dudas sobre si dirá presente en el "grande" oceánico o no.

¿Podría recibir el serbio un permiso excepcional?

"Hay pocos jugadores que han pedido que se elimine el requisito. Hay uno o dos que obviamente tienen condiciones médicas y recibirían una exención por condición médica, pero es un listón muy alto para superar", comentó Tiley, sin referirse directamente al líder del ranking, pero dejando entrever que esa no sería una posibilidad viable. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: