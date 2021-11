Qué dice el "radiopasillo" político sobre la nueva Presidencia del Concejo de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El FPCyS tiene primera mayoría, y va a insistir con eso para que siga en su cargo el actual presidente, Leandro González. Pero envalentonado por las elecciones, el bloque de Juntos por el Cambio intentaría marcar la cancha. Si no hay acuerdo previo, el voto del PJ y de los "unipersonales" serán claves.

Se viene la sesión preparatoria en el Concejo Municipal de Santa Fe. Es la ocasión en la que asumen los nuevos concejales electos, con el pintoresco agregado de que jurarán en sus bancas Saúl Perman, el "militante del megáfono", y el conocido cantante de cumbia Juan J. Piedrabuena. Pero además, se eligen las nuevas autoridades que presidirán el Cuerpo legislativo durante un año: Presidente, las vicepresidencias primera y segunda, y la conformación de las comisiones de trabajo.

La Presidencia no es un elemento menor. Más allá de la representatividad institucional, el presidente del Concejo es el principal interlocutor político entre los bloques y, también, quien puede tener "línea directa" con el Ejecutivo Municipal, particularmente con el intendente Emilio Jatón.

El contexto político marcó algunos cambios, como se sabe, en la post elección general del pasado 14 de noviembre. La remontada del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) le dio una inyección anímica: aunque perdieron un escaño, retuvieron sus bancas los dos referentes más importante del interbloque oficialista (que sostiene la primera mayoría con seis ediles): Laura Mondino y el actual presidente del Legislativo local, Leandro González, quien estaría en condiciones de seguir ocupando el cargo más importante del Cuerpo.

Pero la coalición de Juntos por el Cambio se envalentonó con su performance en la elección. Si bien sigue siendo la segunda mayoría política (con cinco ediles en total, pues retuvo las tres bancas que ponía en juego), aparecen ahora figuras fuertes y con trayectoria, como Adriana "Chuchi" Molina y Hugo Marcucci. Con todo, la pregunta que surge es, ¿intentará Juntos postular a alguien de su "palo" para pelear la Presidencia de Concejo local?

Y justo aquí es donde emerge el voto peronista (con tres ediles) más los otros tres "unipersonales": Guillermo Jerez (Barrio 88), Perman (Mejor) y Piedrabuena (Unión Federal). ¿Para dónde "patearán" aquellos estas voluntades, de no llegarse a un acuerdo previo entre todos los bloques para definir las autoridades, y la cuestión se dirime dentro del recinto en "modo poroteo", por ejemplo, con un postulante por cada una de las fuerzas con mayor representatividad? En este hipotético caso, obtendrá la Presidencia quien cuente con más votos (Ver Qué dice el Reglamento).

La posición del Frente

"Vamos a trabajar para retener la Presidencia, desde el entendimiento de que tenemos la primera mayoría como fuerza política. Pero además porque Leandro (González) ha demostrado gran capacidad en la construcción del consenso institucional. Además, su compromiso de trabajo y perfil moderado son cualidades que queremos sostener", le dijeron a El Litoral altas fuentes del FPCyS.

Al mismo tiempo, éstas descartaron a priori que éste sea el año de la primera presidenta mujer en la historia del Legislativo santafesino, otra de las posibilidades que sonaron en el "run run" político local: "Si González viene realizando muy bien su trabajo como Presidente, ¿qué otra pretensión puede aparecer para que esto cambie?", dijeron.

Además, cuando se postuló su presidencia (en 2019, y reelecto en 2020), "se hizo con un sentido de amplitud, de no cerrarnos dentro del interbloque y abrir su figura, lo cual nos llevó también a fortalecer el Frente Progresista en la ciudad (entre socialistas y radicales frentistas). Con ese espíritu, volveremos a insistir en que él siga siendo presidente", subrayaron las mismas fuentes.

Qué se rumorea en Juntos

Varias voces consultadas del sector de la coalición de Juntos por el Cambio coincidieron en que se da la particularidad de que habrá "un nuevo Concejo muy disperso", y con ello habrá que juntar muchas voluntades.

"Nos parecerá sano avanzar hacia un esquema de consenso previo sobre las autoridades. Pero sea cual sea el resultado final, en la conformación final del Cuerpo, si no es con la Presidencia serán otros lugares donde Juntos deberá tener presencia: presidencias de comisiones, secretarios del Cuerpo, etcétera", enumeraron.

"Nuestra coalición tiene que demostrar esa presencia política para que se vea expresado el triunfo electoral en la ciudad de Juntos por el Cambio, que si bien no modifica sustancialmente las mayorías, ese triunfo tiene que quedar plasmado", cerraron.

¿Y el PJ?

"En el caso de que no haya consenso previo sobre quién ocupará la Presidencia, ¿vos te imaginás a alguno de los tres ediles justicialistas apoyando la postulación de alguien de Cambiemos? Es medio imposible, ¿no?...", le confiesa con leve tono de sorna a este diario otra calificado operador del sector justicialista.

O sea que si no hay acuerdo previo y se llega al "poroteo", esos tres votos del PJ irían, casi seguro, a avalar a González. "Considero que la oposición, que va a estar ciertamente dispersa, debe ejercer una tracción de poder siempre con ánimo constructivo en la medida en que se pueda. Pero sobre la Presidencia, a cualquier costo no. No se podría desde el PJ votar a Cambiemos, quiero decir", añadió la misma fuente consultada.

Y con respecto a las vicepresidencias primera y segunda, "eso es algo que se tiene que construir, porque ahí también inciden las mayorías. Creo que desde el justicialismo pelearemos por la primera vice (hoy ese sector tiene la segunda), y no te olvides de los tres votos unipersonales, que pueden llegar a mover el amperímetro...", otra vez desliza la persona consultada.

Qué dice el Reglamento

El Reglamento Interno del Concejo establece que en la sesión preparatoria y obtenido el quórum de concejales y concejalas electos, "éstos designarán entre ellos un Presidente o Presidenta provisorio, quien prestará juramento; de inmediato se designará una Comisión de Poderes". Ambas designaciones se realizarán a simple pluralidad de votos, es decir que entre dos postulantes, el que tiene más votos gana la Presidencia.