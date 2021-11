Video: Christian Martin confundió a Tom Holland con Harry Potter y Zendaya con Dua Lipa y se volvió viral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El periodista argentino no reconoció a la famosa pareja de actores en la alfombra roja del evento.

La premiación del Balón de Oro 2021 tuvo la presencia de dos actores que están en boca de todos: Tom Holland y Zendaya asistieron a la gala situado en el Teatro del Châtelet, Francia.

Sin embargo, los artistas que estarán en Spider-Man: No Way Home del UCM, fueron confundidos por el periodista Christian Martin que no supo reconocerlos en primera instancia.

Al verlos descender del vehículo que los llevó, Martín dijo “ahí viene uno de colita que le acomoda el vestido a su mujer. No sé quién es. hizo estallar las redes al no conocerlos. “Ahí viene Dua Lipa... Ahí llega uno con la cara de ‘Harry Potter’, no sé quién es”, indicó el periodista, a quien de inmediato le avisaron quiénes eran en realidad.

La cobertura salió en vivo en el horario del programa ESPN F360 y desde los estudios el periodista Gustavo López le aclaró que la chica era Zendaya, mientras que Martin repitió “te juro que no sé quién es...”. Luego el propio López informó que el muchacho era Holland y su vínculo con Zandaya.

La situación y comentarios de Martin se viralizaron e hicieron explotar las redes. De hecho el periodista fue tendencia por encima del propio Messi ya que miles de personas reaccionaron por sus bloopers en la previa del evento.

