Se trata de la puesta en escena creada por el grupo que ganó la segunda convocatoria de “Todas las artes al Cultural”, impulsada por el Centro Cultural Provincial. La dirección está a cargo de Mariana Mosset. El texto fue escrito por Claudia Montenegro, quien en abril ganó el concurso de dramaturgia organizado por el mismo espacio de gestión pública.

Teatro Estrenan la obra teatral "La luna en el aljibe"

Este sábado 4 de diciembre a las 21 se estrenará en la sala mayo del Centro Cultural Provincial (Junín 2457) la obra teatral “La luna en el aljibe”. Se trata de una puesta gestada por el grupo que ganó la segunda convocatoria de “Todas las Artes el Cultural”, un plan integral y transversal del año 2021 que apuntó a abrir nuevos espacios para artistas locales. De hecho, el texto de la obra fue escrito por Claudia Montenegro, quien resultó seleccionada en el concurso de dramaturgia que se realizó a principios de año dentro del mismo programa.

Foto: Juan Martín Alfieri

Este estreno será el punto culminante de la propuesta que desarrolló el Centro Cultural Provincial como columna vertebral del año en curso. “Todas las artes al Cultural” propuso un recorrido desde la dramaturgia, la producción, las artes plásticas y la fotografía que tendrá su finalización en el encuentro con el público que se producirá el fin de semana.

La versión que se pondrá en escena de “La luna en el aljibe”, contará con Yanina Bileisis, Mónica Marraffa, Antonela Gonzalez y Karen Temperini en escena, dirigidas por Mariana Mosset. La asistencia de dirección y técnica estarán a cargo de Rosario Lucero, la música original será de Candela Fernández, la escenografía de Melisa Guerrero, el vestuario de Ignacio Estigarribia y la fotografía de Juan Martín Alfieri.

Mosset: “En estos tiempos que estamos atravesando, es muy importante porque nos da un gran empujón a los distintos grupos de Santa Fe. Lo que también me parece importante de este proyecto es que se integran las distintas disciplinas artísticas. Es muy vital y permite retomar viejas costumbres del teatro. Es algo muy rico en todo sentido y permite una retroalimentación importantísima, además de llegar a un espacio tan importante como el Centro Cultural Provincial”.

La obra

La trama creada por Claudia Montenegro tiene como contexto a una ciudad de Santa Fe decimonónica, agobiada por el calor y el paso de las tropas libertarias. En una casa, la quietud del enclaustramiento no puede con el anhelo de una de las hijas a quien le cuentan sobre la lucha por la libertad”, sintetizó.

La obra revaloriza el rol de las mujeres tomando como referencia un tiempo en que sus voces estaban completamente acalladas. Como había señalado la propia autora a El Litoral cuando ganó el concurso, en abril pasado, necesitó “traerlas a este tiempo para que sean escuchadas”.

Además, “La luna en el aljibe” está construida desde una fuerte identidad santafesina, con fragmentos de historias que la autora escuchó desde su niñéz sobre el malón, la esclavitud, los matrimonios arreglados y el tigre que un día llegó en medio de los camalotes hasta el convento de San Francisco.

Foto: Juan Martín Alfieri

Claroscuros

Mariana Mosset, directora de la puesta, aseguró en una entrevista concedida a este medio que quedó prendada desde el primer momento con la obra por la calidez del texto. “Lo que más me atrapó es la referencia histórica que hace de nuestra ciudad. Me parece muy interesante y me gusta mucho trabajar sobre aspectos históricos. Su aire litoraleño fue una de las cosas que más me gustaron”, manifestó.

Trabajar sobre los personajes de esas cuatro mujeres que van de un duelo tras otro supuso un desafío y un estímulo para Mariana, quien resaltó la impronta lorquiana y feminista propuesta por la autora. “Se ponen sobre la mesa contradicciones que provienen de hace muchos años”, explicó.

Consultada respecto a los lineamientos centrales que pretendió imprimir a la puesta, Mosset indicó que su interés está en los claroscuros, en indagar las varias caras que tiene una problemática. “Tanto de la mujer que ha sido oprimida o ha venido acatando ciertas leyes, como el lado vulnerable de esa situación, el sometimiento que se repite de una generación a otra. Los diferentes lados de la situación”, señaló.

Foto: Juan Martín Alfieri

Santafesina y expresionista

Una de las referencias históricas más fuertes de la obra tiene que ver con la legendaria historia del yaguareté que llegó al Convento de San Francisco y mató a parte de la congregación de franciscanos de la época. “Eso está muy presente, igual que el calor. A todos los integrantes del equipo nos atrapó por ese lado. Es muy nuestra, muy santafesina creo que ahí habrá un punto de identificación con el espectador”, apuntó Mosset.

Respecto al proceso que llevaron adelante para armar la puesta, Mariana recordó que los primeros dos meses estuvieron focalizados en acercarse al texto y trabajar la atmósfera desde la improvisación. “Pasamos por toda la obra, pero tomamos algunos cuadros que para mí tenían más peso. Me gusta mucho trabajar así, tratando de recrear esas imágenes desde la improvisación”, explicó.

Pasados esos primeros sesenta días, y con toda la carga a cuestas vinculada con esa aproximación inicial, directora y actrices empezaron a trabajar sobre las escenas, con una marca fuertemente expresionista. “La puesta tiene mucho de esa impronta y esa búsqueda”, aseguró Mosset.