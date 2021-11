Con un gran partido de Campazzo, Denver volvió al triunfo

El basquetbolista argentino Facundo Campazzo tuvo una actuación destacada y jugó uno de sus mejores partidos de la actual temporada en la NBA, en el triunfo de Denver Nuggets frente a Miami Heat por 120-111 en condición de visitante.



El base cordobés registró diez puntos, cinco asistencias y un rebote en los 24 minutos que disputó en la victoria de su equipo, mientras que su compañero Nikola Jokic fue el goleador del elenco conducido por Michael Malone, con 24 puntos, siete asistencia y 15 rebotes.



El otro jugador de Denver Nuggets que tuvo una buena performance fue Bones Hyland, quien aportó 19 puntos en 21 minutos, mientras que Bam Adebayo, de Miami, también registró 24 puntos, pero no le alcanzó a la franquicia de Florida.

