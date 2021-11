Línea directa: "cortes de luz en la Costa", "el bife del Turco" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.11.2021 - Última actualización - 12:49

12:47

Cortes de luz en la Costa

UN LECTOR

"Los habitantes de la zona de la Costa, y me refiero a Colastiné, Villa California, Colastiné Norte, Rincón, Arroyo Leyes, sufrimos, desde siempre, hace muchos años, un pésimo servicio de energía eléctrica. Ahora, cuando en cada hogar hay una multiplicidad de artefactos eléctricos y electrónicos seguimos con la misma situación, con el agravante de que los cortes se suceden a diestra y siniestra, en cualquier momento, en cualquier horario, y la energía se restablece en forma violenta. A veces los cortes duran unos segundos y la luz vuelve con una intensidad desconocida, pero que le ha quemado artefactos a mucha gente. Ahora, siendo viernes a la siesta: ¡de nuevo un corte! Esta mañana hubo un corte brevísimo, con esas características que mencionaba. Ahora tenemos un corte que ya lleva un montón de tiempo. Y nos preguntamos: en este siglo XXI ¿habrá posibilidades de que en la segunda provincia del país, a metros de su Casa de Gobierno, tengamos un servicio eléctrico como la gente, para decirlo de alguna manera? ¿O seguiremos en la misma situación? ¿Habrá alguna vez algún gobernante o funcionario que se ocupe de este tema y que ponga al frente de esa empresa, la EPE, a alguien que sepa algo, que solucione los problemas? ¿O seguiremos en esta coyuntura permanente? Realmente la impotencia que genera es por la violencia institucional, porque vaya usted a quejarse a la EPE y no le van a dar ni cinco de artículo. Según ellos, está todo perfecto. Entonces, apelo a la responsabilidad de nuestros gobernantes, de nuestros funcionarios. Acá se han hecho presentaciones multitudinarias por escrito, exigiendo que esto se solucione. Pero no hemos tenido suerte. NADIE ATIENDE LOS RECLAMOS. Gracias al diario por brindarnos este espacio".

****

¿Navidad?

JUAN R. BELL

"Bueno, ya nos falta poco para festejar, ¿qué? Dicen que festejaremos el nacimiento de Cristo. ¡Mentira! Desde el siglo 3, que se continua con el engaño. En esa época, el Papa delegó en un secuaz la tarea de indagar las razones del por qué, los creyentes -y los que no eran tanto- festejaban el 25 de Diciembre. Se trataba del equinoccio de invierno en el hemisferio norte. A partir de esa fecha, los días comenzaban a estirarse 2 minutos diarios. Era algo muy importante. Entonces, este secuaz, cambió la fecha de nacimiento de Cristo. Para opacar la fecha del renacimiento de la Naturaleza, le agregó la fecha de Cristo. ¿17 días de gestación? Aquí en el hemisferio Sur, festejaremos la muerte de la Naturaleza y perderemos 2 minutos diarios, hasta el 25 de Junio. ¡Lindo festejo! ¡Con 40 grados de calor, comer pan dulce y tomar sidra. ¿Cuándo nos vamos a 'avivar'? Esa fecha es un mentira para nosotros, pero cierta para los del Norte. Terminemos y digamos basta a la falsedad y mentiras!".

****

El bife del Turco cuesta U$ S 1000

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Nusret Gokce, más conocido como Salt Bea, calificado como el mejor Chef del mundo por su extravagante apariencia, por 'lookearse' con una colita y anteojos, tiene como principal habilidad la de arrojar sal en posición de karateca haciendo la grulla como Miyagi sobre un bistec común y corriente; por el cual hay que oblar casi mil dólares. Sobran multimillonarios en el mundo que se jerarquizan con los gastos y no con los gustos. Yo invitaría a este Señor a conocer nuestros tradicionales cortes y las distintas formas de asar: a la estaca, a la chapa, en el horno de barro, a la llama, a la parrilla propiamente dicha, guateada, al rescoldo, con leña de espinillo u otras aromatizadas, sal muera para ir adobando. Esto no tiene precio ni comparación. En estas pampas, por las restricciones, un kilo de buen bife vale $ 1.500 pesos (U$ S 7). En lo del Turco, U$ S 1.000, y 90 minutos para comer show incluido, sino puerta, vereda y calle".

****

Dudas y padecimientos

MARIO

"Realmente esto del Covid y las vacunas me han traído situaciones nefastas, por el encierro por un lado y otras consecuencias, no solo a mí, sino también a conocidos. El tema de las vacunas contra el coronavirus no me termina de cerrar. Tengo 60 años, me coloqué dos dosis de Sputnik y tuve feas descomposturas, inentendible... Se me produjo una infección en el oído, tengo arritmia, me agarró de todo. No sé qué pensar... La estoy peleando como todos, tratando de no perder la esperanza y la fe. Mi esposa la pasó muy mal con el Covid. La dejó muy débil y con la presión muy alta. A todo este bajón se le suma lo complicado que es sobrevivir en la Argentina, con lo difícil y caro que está todo. Uno llega arrastrándose a fin de mes. Volviendo al tema del Covid y las vacunas, a mi hermano mayor después de la vacuna le surgieron problemas cardíacos, arritmia, de todo un poco. A mi hija de 25 años le pusieron la Sinopharm y empezó con taquicardia... Y también supe de otros conocidos que experimentan problemas cardíacos. Es para pensar, por qué a algunos les cae bien y a otros mal... ¿Será, como dicen, la Tercera Guerra Mundial, pero bacteriológica, o viral, para disminuir las poblaciones de todas las latitudes y para destruir economías e industrias? No soy antivacuna, pero siempre opté por lo natural. En una oportunidad me puse la vacuna contra la gripe y casi me muero, estuve 15 días en cama al igual que mi esposa, que se contagió de mí. Fueron a vacunar a mi trabajo y me obligaron a colocármela. Nunca había tenido gripe. No sé lo que está pasando, pero no me siento tranquilo con lo que veo, experimento y percibo acerca de lo que les sucede a otros... Este no es solo mi pensamiento; es el de muchos... En fin, que Dios nos ayude"