El exdefensor confirmó que dejeará su trabajo en el canal ESPN para sumarse al equipo de trabajo de Crespo, quien suena como posible entrenador para San Lorenzo.

Se despidió de la TV Sebastián Domínguez dejará de ser panelista de fútbol y se une al cuerpo técnico de Hernán Crespo

Sebastián Domínguez fue uno de los futbolistas retirados que se animó a comenzar una carrera en la televisión luego de colgar los botines. Con el tiempo, fue ganando terreno dentro del canal ESPN hasta quedar como uno de los panelistas diarios del programa F90 que conduce Sebastián Vignolo.

Sin embargo, emocionado y luego de una introducción del Pollo, Domínguez se encargó de comunicar una noticia que transformará su futuro. “No esperaba tanta atención. Me pongo nervioso. Dejo el programa, me ofreció Hernán Crespo trabajar con él. Le dije que sí a la oferta con mucho orgullo. Creo que es algo que no pasa habitualmente", comenzó diciendo el exdefensor.

"De hecho, tenía que ser algo fuerte para verme fuera de este lugar. Tenía que ser algo que me cierre no sólo desde lo deportivo sino que desde lo humano y lo que significa Hernán para el deporte. Tiene un estilo que a mí me gusta, un mensaje que por lo que peleo que es la preparación dentro de este deporte”, agregó.

Luego habló sobre el oficio que realizó en este último tiempo y comentó cómo le cambió la perspectiva sobre los periodistas. “Me sirvió para valorizar a la profesión desde otro lugar que no era una figurita presente yo en el fútbol, me hinchaban las bolas los periodistas. Yo decía ‘no tengo ganas de atenderlo’ y hoy de este lado valoro mucho cuando el futbolista no me juzga a mí por estar acá y me sigue atendiendo el teléfono. Porque lo ve como un trabajo, esto es un trabajo y ustedes se han preparado para esto. Han tenido que dedicarle tiempo y priorizar este lugar y laburo por familia u otras cosas que no saben", expresó.

Cabe destacar que Hernán Crespo (hoy sin club) es el principal apuntado para tomar las riendas de San Lorenzo. El Ciclón está sumido en una crisis deportiva y marcha penúltimo en la tabla de posiciones con 20 puntos.