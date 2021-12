Thelma Fardín, en el inicio del juicio contra Darthés: "Estoy orgullosa por haber llegado hasta acá"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Fue un día muy largo. Estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas", indicó en la puerta de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.

El juicio iniciado por la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación comenzó este martes con la declaración de la denunciante, quien luego de hacerlo afirmó que estaba "agotada, pero orgullosa por haber llegado hasta acá".

El juez del proceso es el brasileño Ali Mazloum y el juicio se dio por iniciado desde las 14:00 horas, de manera virtual, al tiempo que las fuentes judiciales anunciaron que no será necesario que Darthés esté presente en los Tribunales de San Pablo, así como también los once testigos.

En tanto, Fardin brindó su declaración, arrancó pasadas las 16:40, en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), ubicada en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667, en la Ciudad Buenos Aires.

"Fue un día muy largo. Estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas", indicó Fardin en la puerta de la UFEM. Asimismo, agregó hacia la prensa: "Salimos porque sabemos que estuvieron todo el día".

"Estoy agotada, pero orgullosa de haber llegado hasta acá y haber logrado que este día haya pasado. Pude hacer mi declaración", aseguró en declaraciones a la prensa.

Respecto a los detalles, Fardin aclaró: "Realmente no quiero decir nada de lo que sucedió ahí adentro. Realmente estoy muy agotada. Me parece muy importante respetar el sigilo, que es lo que está pidiendo el juez para que esto avance y no cometer ningún prejuicio contra la causa".

"Estoy agradecida por haber sido escuchada en la Justicia", sostuvo.

La denuncia

El actor está acusado de abuso sexual contra Fardin cuando hacían una gira por Nicaragua en el año 2009 para la serie infantil "Patito Feo".

El caso presenta ciertas dificultades, ya que el acusado posee nacionalidad brasileña, la denunciante es argentina y el hecho ocurrió en el país de Centroamérica, aún así, los fiscales se encuentran positivos por el avance de la causa.

"En principio, él no declarará mañana (por el miércoles)", comentó el abogado de la actriz, Martín Arias Duval, en referencia al acusado.

El letrado explicó que las declaraciones de los testigos que estaban previstas para este martes no se pudieron hacer.

"Hay otra tanda de testigos que estaba citada para mañana y será citada para otra audiencia", precisó Arias Duval, quien además es ex juez.

Además, añadió: "Lo que está previsto es que se hagan las declaraciones testimoniales de los testigos que ya estaban citados. Ahora, la decisión de si Darthés declara o no declara es en otra oportunidad y no en este momento procesal".

Antes de que se iniciara la declaración de Fardín, el abogado del acusado en la Argentina, Fernando Burlando, se presentó en la UFEM.

Con información de NA.