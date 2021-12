Construir comunidad a través de la cultura

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción trabaja por afianzarse en el norte santafesino, de la mano del arquitecto Ernesto Tejerina. Dentro de sus iniciativas está el expandir las iniciativas culturales de la institución, por lo que realizará un concierto de tango a cargo de Luciana Tourné, una reconquistense que se expande por la provincia y el país. Con ambos conversó El Litoral para saber más sobre esta invitación a la integración social a través del arte.

El viernes 10 de diciembre, en el Teatro Español de Reconquista

El viernes 10 de diciembre, en el Teatro Español de Reconquista, la Delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción presentará un concierto de tango, estelarizado por la cantante Luciana Tourné, oriunda de dicha ciudad. La entrada será gratuita, por medio de invitaciones a distribuir por los socios de la institución.

Para conocer más sobre esta iniciativa, El Litoral dialogó con el arquitecto Ernesto Tejerina, representante del norte santafesino en la comisión directiva de la Cámara, y con la artista, que disfrutará del reencuentro con su gente.

Iniciativa

-¿Cómo salió esta propuesta? Si bien la Cámara tenía actividades de este tipo o parecidas en la ciudad de Santa Fe, hacía falta también que llegue a Reconquista la comisión?

Tejerina: -En realidad es como sucesión de cosas. Primero la Cámara, que su circunscripción es el centro-norte de la provincia. toma (a partir de distintas cuestiones que se fueron sucediendo) la decisión de extenderse en su actividad gremial, en su actividad referencial para el sector de la construcción hacia el norte de la provincia. Esto generó que empresas del norte puedan ocupar espacios en las comisiones directivas, en las mesas de dirección de la Cámara. Y a partir de ahí empieza el trabajo de la Cámara en el norte.

Esta idea de armar un evento cultural está un poco en sintonía, esto de las Galas que la Cámara viene haciendo en Santa Fe durante muchos años; es de alguna manera incorporar una propuesta hacia la comunidad, situar a la Cámara, darle presencia pública; tener la posibilidad de invitar a personas vinculadas al sector. Y en este caso particular también este la posibilidad de tenerla a Luciana; que es de Reconquista, que cada tanto (bastante cada tanto últimamente) visita Reconquista, canta para nosotros: también es una es una hermosa posibilidad de tenerla, de escucharla, y de ser facilitadores para que la gente particularmente de Reconquista y la región la puedan escuchar.

-Por un lado está esto de marcar esta presencia de la Cámara, de que realmente no solo es de la ciudad sino que realmente es toda la circunscripción, haciendo presencia. Y obviamente pensar en Luciana como una de las hijas de Reconquista que como decís ojalá la tuvieran más seguido, y una de las que más lejos llegó.

Tejerina: -Sí: Reconquista es una ciudad de excelentes voces femeninas; y en el caso de Luciana por supuesto que es una de esas grandes voces, y tuvo la posibilidad de hacer carrera afuera, lo cual también le da como un valor, un plus a la posibilidad de tenerla. Para nosotros como Cámara es una gran satisfacción poder organizar este evento, que Luciana esté, estar ahí mediando entre el público de Reconquista, la gente de Reconquista, y la artista.

Polo cultural

-Es una ciudad más asociada a artistas del palo folclórico, Luciana es una de las pocas figuras que desarrolló el tango.

Tourné: -No, tengo colegas: Luisina Mathieu, Estefanía Vega (la “Toti”). Como decía Ernesto hay realmente buenas voces. En realidad Reconquista es un centro cultural muy de semillero: dentro de la poesía, de la escritura, de ahí surge también Patricia Severín como una gran escritora y llevando adelante todo un trabajo. Así que no solo en la música sino también en otras áreas culturales Reconquista es una gran cuna.

Para mí Reconquista siempre significa el lugar común: el barrio, la casa, la gente que conozco, mis amigos. En Reconquista las veredas son anchas y todos nos saludamos; y aunque pasa el tiempo, y esto casi que ya no es como antes, igual se mantiene, se sostiene esa idea.

Entonces ir a cantar tango, hacer lo que me gusta y mostrar eso que yo pude hacer en otro lado, volver a Reconquista, siempre es algo de mucho amor, de mucho compartir. Así que es para mí un honor, y realmente estoy agradecida de que me hayan elegido para este evento tan importante para la comunidad.

-Cuando llegaste a Santa Fe todavía no habías desarrollado tu voz definitiva de cantora de tango.

Tourné: -Creo que el tango necesita tiempo. Elegí el tango cuando tenía 13 años; me fui a estudiar a Rosario, me formé dentro de la comedia musical. Y cuando llegué acá a Santa Fe ya sabía que quería hacer tango, ya tenía una decisión tomada con respecto al género; pero solo el tiempo es el que te determina la posibilidad de interpretarlo y de entenderlo. El tango es denso, es pesado, es pasional, y necesita vida: creo que la voz también va madurando con esas ideas.

Luciana rescata de su ciudad esa sensación de cercanía entre los vecinos, y Ernesto propone afianzar los lazos entre los actores de esa misma comunidad.Foto: Pablo Aguirre

El concierto

-¿Qué se va a escuchar en el concierto del 10?

Tourné: -El espectáculo está pensado con tangos tradicionales, donde la gente va a poder cantar conmigo; son a esos tangos que están en el repertorio de todas las casas, en algún momento alguien los cantó. Así que está pensado desde un repertorio de clásicos, de tangos populares que seguro van a ser amenos para todos. Pero también va a estar mechado con temas del último disco que saqué que se llama “Tango 21”; va a haber algo de Ariel Ramírez, porque estamos en su aniversario; y un poquito también de (Astor) Piazzolla, que también estamos en su aniversario, los 100 años.

Así que basándonos en los tangos tradicionales vamos a tratar de cubrir todos los frentes, para poder festejar este año tan lleno de cosas hermosas, la posibilidad de volver al escenario, y volver al escenario con público después de todo lo que atravesamos; sobre todo los artistas, que estuvimos encerrados.

-¿Qué músicos te van a acompañar?

Tourné: -En el piano Juan Aneiros Monti, y en el bandoneón Lucas Méndez. Es un formato que tiene mucho poder, y tiene mucha tradición dentro del tango.

Tejerina: -Esto va a ser en la sala espectacular, buenísima.

Tourné: -Está renovada, con butacas nuevas, planta de luces nuevas, sonido.

Tejerina: -El Teatro Español de Reconquista renovó la técnica, se mejoró la sala. Un trabajo muy a pulmón del grupo de gente que trabaja en la asociación, porque es una mutual la forma jurídica de la institución.

Las personas van a ir a partir de que se les curse invitaciones de socios de la Cámara. Los socios del norte para tener la posibilidad de invitar a sus proveedores, a sus amigos, a sus clientes, a sus trabajadores, a escucharla a Luciana este en ese lugar.

Tourné: -Con entrada gratuita, con la invitación.

Paréntesis

-Fue un año difícil para todos los artistas, pero también para los espectadores hubo un extrañar. ¿Cómo fue en tu caso?

Tourné: -Para mí fue bastante duro, porque no tenía recursos técnicos en mi casa; muchos artistas hacían streamings, o salían desde su casa con distintas formas, llegaban a su público. Yo no estaba bien equipada, así que fue bastante silencio para mí. Me puse a estudiar la guitarra, me puse estudiar locución; seguí estudiando todo lo referido a la voz, y no dejé de prepararme para este momento: sabía que “siempre que llovió paró” (risas), y que en algún momento íbamos a poder volver.

La valijita está preparada desde el día cero, así que cuando las cosas se resolvieron ahí estábamos presentes con un repertorio ensayado y preparado, porque seguimos en contacto para que esa música siga existiendo. Pero fue duro.

-El hecho de no poder presentar tanto “Tango 21”, el disco que pudiste grabar en el estudio Sonorámica de Traslasierra.

Tourné: -“Tango 21” quedó ahí. En diciembre del 19 lo presento, vamos a Cosquín, que llegamos hasta donde más pudimos, porque no pude seguir participando del concurso con el tema “Un nuevo adiós”. En enero, después ya estábamos preparándonos en febrero, empezamos de nuevo los ensayos como para empezar hacer giras, porque ya teníamos algunos lugares. Y “¡Adentro!” (risas).

Pero bueno, el disco está ahí, y para mí significa mucho: se llama “Tango 21” porque son 21 años en el género, y tiene mucho de mí.

-Ahora son como 23.

Tourné: -Son 21 igual, porque si no se vieron siguen siendo 21 (risas). Todo el repertorio de ese disco está a partir de mí deseo; compartido obviamente con Marcelo Actis, que fue quien hizo los arreglos, y con los músicos que me acompañaron. Pero surge de mí, con las historias que yo quería contar. Está ahí, está muy bien, y es parte de mi historia; también tiene su plus que haya quedado en esa historia de esto que nos pasó a todos, de la pandemia; así que ahora sale a la luz, sale como recargado.

Entrar al diálogo

-Volviendo esto de “abrir la plaza”, en este debut de Reconquista en las iniciativas culturales de la Cámara. La idea seguramente es poder seguir haciendo más cosas y más variadas.

Tejerina: -Sí. Creo que pasa en la construcción y en la mayoría de los sectores: vos podés desarrollar un determinado programa de acción en lo específicamente gremial (que puede ser en este caso la construcción) en la medida en que te integres, que interactúes, que compartas con la comunidad distintas cosas.

En eso lo cultural es un vínculo muy fuerte: es un lugar donde nos encontramos quienes somos espectadores, que venimos desde distintos lugares, con distintas maneras de ver la realidad, que nos dedicamos a distintas cosas; convergemos, coincidimos en un espectáculo cultural. Para nosotros tiene una potencia muy importante en esta idea de instalar la Cámara de vincularnos, de formar parte de la comunidad.

Para el norte de la provincia es una institución nueva, hace muy poco que articula empresas constructoras o proveedores de la construcción en el norte. Entonces es un camino que estamos empezando a recorrer; y estas iniciativas que se hacen en Santa Fe nos pareció buenísimo hacerlas allá, hacerlas con Luciana, una artista del norte que vive en Santa Fe pero para nosotros es “nuestra”. Tenía muchos condimentos, y nos parece que en esta idea casi programática de cómo una institución se sitúa y recorre su agenda era una cosa que nos parecía muy apropiada y la tomamos con mucho entusiasmo.

-Parafraseando a Luciana, que hablaba del barrio, y siendo la Cámara de la Construcción, el objetivo es construir comunidad.

Tejerina: -Construir comunidad. Y además me parece que esta es una mirada muy importante que las instituciones deben adoptar. Es como que la lógica de los tiempos te obliga mucho a la especialización: vos te dedicás a determinada cosa, y sos un poco eso, y tenés identidad a partir de eso. Y te privás de participar del debate cultural, del debate político, del debate social: sos eso y estás ahí.

Bueno, a nosotros nos parece que no es que vamos a salir a formar parte de cualquier discusión pública, pero sí nos interesa interactuar, jugar como un actor social, aportar en el sentido del desarrollo de las comunidades. Ahora, para aportar en ese sentido tenés que formar parte, individual y colectivamente; en este caso en el sector de la construcción.