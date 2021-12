https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.12.2021 - Última actualización - 11:45

10:52

"Cuando disminuyes, detienes o bloqueas los viajes desde un país en particular, hay una razón para eso", explica y fundamenta Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente.

Coronavirus Estados Unidos endurece los requisitos para los viajeros internacionales por la variante Ómicron "Cuando disminuyes, detienes o bloqueas los viajes desde un país en particular, hay una razón para eso", explica y fundamenta Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente. "Cuando disminuyes, detienes o bloqueas los viajes desde un país en particular, hay una razón para eso", explica y fundamenta Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que momentáneamente, ese país toma medidas de precaución hasta tanto llegue más información referida a la nueva variante Ómicron del coronavirus, que genera preocupación en el mundo según lo que define la OMS.

"Como medida de precaución hasta que tengamos más información, estoy ordenando restricciones adicionales de viaje aéreo desde Sudáfrica y otros siete países. Seguiremos guiándonos por lo que la ciencia y mi equipo médico aconsejan en la medida que avancemos", dijo el presidente Biden en un comunicado.

Varios países, entre ellos los Estados Unidos y órganos rectores se han movido para bloquear vuelos desde naciones africanas con la esperanza de detener la propagación de Ómicron, algo que desaconseja la Organización Mundial de la Salud como fórmula eficaz. El condimento de última hora está dado por el hallazgo de rastros de esa variante en los Países Bajos, que datan de octubre.

Las nuevas restricciones de viaje no se aplican a los ciudadanos estadounidenses que regresan ni a los residentes permanentes.

Sin embargo, tendrán que dar negativo antes de viajar, se advirtió. "Cuando disminuyes, detienes o bloqueas los viajes desde un país en particular, hay una razón para eso. Es darte tiempo para hacer las cosas. Así que no permitas que esta decisión que se tomó sobre bloquear los viajes desde ciertos países se quede sin un positivo. Y el efecto positivo es prepararnos mejor para acelerar la vacunación, para estar realmente preparados para algo que puede no ser un gran problema, pero queremos asegurarnos de que estamos preparados para lo peor y eso es lo que deberíamos estar haciendo", dijo el Dr. Anthony Fauci.

Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente de EEUU.Foto: Gentileza

Biden y los funcionarios de salud recomiendan que los estadounidenses se vacunen o reciban su vacuna de refuerzo para ayudar a frenar la propagación del virus y evitar reuniones o trabajar si está enfermo. Se dice que la nueva variante tiene más de 30 mutaciones, un número significativamente mayor que la variante Delta. Hay dos casos confirmados en Ontario, Canadá, que se detectaron por primera vez el domingo.

Con información de NA.