https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.12.2021 - Última actualización - 15:48

15:46

La Policía incautó discos duros y otros objetos. El cantante está acusado de abuso sexual y violencia doméstica.

Estados Unidos Allanaron la residencia de Marilyn Manson en busca de pruebas por las denuncias de abuso sexual La Policía incautó discos duros y otros objetos. El cantante está acusado de abuso sexual y violencia doméstica.

La policía de la ciudad estadounidense de Los Ángeles ingresó este martes a la casa del cantante Marilyn Manson para buscar pruebas en el caso que se le sigue al músico por abuso sexual y violencia doméstica.

Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, no estaba allí, informó la oficina del sheriff del condado.

Según algunos medios locales, las autoridades se llevaron discos duros y otros objetos.

Manson, de 52 años, es investigado luego de que una mujer, cuyo nombre no se ha dado a conocer, lo acusó de abuso sexual y violencia doméstica, en hechos que, supuestamente, tuvieron lugar entre 2009 y 2011 en una propiedad del artista en la zona de West Hollywood, distinta a la registrada.

Es uno de los casos de los cuatro por los que es investigado Manson, que fue precedida por un testimonio de Evan Rachel Wood, novia de Manson entre 2007 y 2010, cuando ella tenía 19 años y él 38.

La mujer dijo en febrero, en Instagram, que fue víctima de una relación abusiva poorque le “lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Se acabó el miedo a la venganza, a la calumnia o al chantaje. Esto es para exponer a este peligroso hombre y llamar a las muchas industrias que lo han acogido, antes de que arruine más vidas”, escribió la protagonista de Westworld, serie de HBO.

Esto llevó a que Loma Vista Recordings, disquera del artista, informara que terminaban la relación laboral.

Además, la actriz Esmé Bianco, de Juego de Tronos, presentó una denuncia en abril pasado en contra de Warner, a quien acusó de abuso sexual, físico y emocional por traerla en 2009 desde Inglaterra, donde nació, a Estados Unidos, para protagonizar el vídeo de I Want To Kill You Like They Do in the Movies, del disco High End Low.

Bianco dijo que fue encerrada en una habitación durante cuatro días, además de golpeada con un látigo y con descargas eléctricas.

Luego, en el 2011, Manson invitó nuevamente a Estados Unidos a Bianco para protagonizar Phantasmagoria, una película que iba a dirigir, pero que no se concretó.

Según Bianco, en esa ocasión el músico la cortó con un cuchillo nazi y la persiguió por el apartamento con un hacha.

“Tomó varios años a la señora Bianco entender hasta qué punto había sido víctima del abuso físico, psicológico, sexual y emocional del señor Warner. Su carrera sufrió por el deterioro de su salud mental”, informa el texto.

Otra de las denunciantes es Ashley Morgan Smithline, una modelo que dijo en una entrevista a Los Angeles Times que fue traída desde Tailandia en el 2010 con la promesa de hacer un papel para Manson. Según afirmó, Manson la amarró y tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

Manson dijo en junio pasado que la relación con Smithline duró menos de una semana y que el testimonio de la mujer es falso.