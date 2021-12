https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Básquet

Unión levantó en el complemento pero no le alcanzó

El conjunto rojiblanco cayó derrotado 75 a 68 por Obras Basket y sigue sin poder ganar fuera de casa. Pese a una gran remontada en el segundo tiempo, el equipo Tatengue no logró quebrar a su rival en los momentos finales del partido

Crédito: Gentileza Click Up Sports / Leonardo Martín



Crédito: Gentileza Click Up Sports / Leonardo Martín

Germán Viganotti El Encuentro valido por la séptima fecha de la Liga Nacional de Básquet se disputó en el Templo del Rock y fue derrota para Unión ante Obras 75 a 68. Gastón Bertona con 23 puntos fue el goleador de la noche (con 9 de 13 en tiros de campo y 5 de 8 en triples). El conjunto rojiblanco salió con el quinteto inicial compuesto por Andrés Jaime, Jordi Godoy, Maximiliano Martín, Jeantal Cylla y Jervon Pressley; la primera del partido fue para Obras que movió bien la bola y conquistó el primer doble del partido, en la réplica respondió Cylla con un doble para igualar las acciones. Obras movió el balón hizo correr a los Tatengues sin pelota y fue capitalizando las acciones que generó en campo ajeno. Cruzando la mitad del primer cuarto, Unión con poco goleo y una floja defensa le permitió al Tachero crecer en confianza, que tras un triple del peruano Juan Pablo Venegas, obligó a Juanfra Ponce acudir al tiempo muerto para refrescar conceptos. Unión continuo preso de sus propios errores en ataque, en defensa sostuvo como pudo al local, que a través de la efectividad y precisión en los tiros a distancia, fue estirando jugada a jugada la brecha en el luminoso con un parcial de 16-0. La sequía en ataque la cortó Dallas Morgan tras seis minutos con un doble desde el eje. Buen ingreso del norteamericano para entrar en confianza, darle explosión a los ataques y cerrar un cuarto mucho mejor de lo que lo transitó con 13 puntos abajo. De nuevo a las acciones, Ponce siguió con la formación que más réditos del dio sobre el final del primer periodo. El Tatengue siguió con la poca efectividad frente al tablero que el dueño de casa si tuvo y fue estirando la ventaja obtenida en el primer cuarto aprovechando la floja defensa impuesta por elenco santafesino. Un buen segundo cuarto de Gastón Bertona con dos triples consecutivos, parecieron cambiarle la cara al equipo, que nunca pudo cerrar su aro y en momentos de convertir en el tablero rival, no pudo concretar. Nunca encontró su juego el equipo Santafesino, los nervios en momentos de poner a diez puntos abajo no estuvo tranquilo, y preso de sus propios nervios; permitió que Obras se fuera al descanso con una ventaja muy amplia en el marcador. Unión salió con toda a jugar la segunda parte, con un buen trabajo en defensa, y siendo incisivo en ataque conquisto un parcial de 13-7 que obligó al local a pedir minuto. Unión volvió al partido aunque con una ventaja bastante larga por descontar. El cambio actitudinal fue fundamental en este pasaje, no solamente para la confianza en sí mismo, sino para cerrar su defensa y demostrar una cara totalmente diferente a lo realzado en la primera parte y llevarse el parcial. El epilogo del partido fue realmente vibrante. Unión tomando el protagonismo, insistiendo con el orden defensivo y buscando romper a partir de la gestación de Bertona. Un triple a los tres minutos desde muy lejos por parte de Jordi Godoy lo puso al Tatengue a 7 puntos de su rival. En el golpe por golpe, el Rockero sacó una pequeña luz a partir de los tiros libres. La escuadra Rojiblanca con un intratable Bertona desde el perímetro fue sumando y a falta de 1,47 minutos se puso a 2 posesiones. En los instantes finales los tiros no entraron, las faltas fueron convertidas desde la línea de libres por parte del local y la victoria quedó en el porteño barrio de Nuñez. Otra derrota en la ruta para el Tate, que levantó mucho en el complemento, pero no nuevamente no alcanzó. Queda la sensación de que este equipo da lucha y está para pelearle a cualquiera, aunque claro está el trabajo se tiene que prolongar y sostener a lo largo de los 40 minutos porque en esta categoría los rivales no perdonan. La próxima parada será este viernes ante el difícil Gimnasia en Comodoro Rivadavia. El encuentro se disputara desde las 21hs y cerrará la segunda gira del presente torneo. Síntesis Unión (68): Andrés Jaime (9), Jordi Godoy (5), Maximiliano Martín (0), Jeantal Cylla (15), Jervon Pressley (2). (FI) Cristián Schoppler (3), Andrés Meinero (0), Gastón Bertona (23), Gonzalo Torres (4), Dallas Morgan (5), Pedro Bombino (2). DT: Juanfra Ponce. Obras (75): Keith Stone (5), Joaquín Rodríguez (10), Luca Valussi (15), Juan Pablo Venegas (12), Lautaro Berra (9). (FI) Emiliano Serres (16), Franco Smaniotti (0), Pedro Barral (1), Víctor Andrade (7). DT: Bernardo Murphy. Parciales: 27-14, 24-13 (51-27) // 9-23 (60-50), 15-18 (75-68). Árbitros: Alejandro Chiti, Julio Dinamarca y Cristian Salguero. Comisionado: Ariel Matanzo. Cancha: Templo del Rock (Obras). Victoria en el 3x3 En el entretiempo del encuentro principal la formación Tatengue compuesta por Joaquín Cabré, Lorenzo Micheloni, Matías Beloso y Matías Fleury superó al Tachero por 21-15. Una gran apuesta de la liga disputar esta categoría con los juveniles que disputan la liga de desarrollo. Derrota en la liga de desarrollo En la jornada del martes se disputó el habitual encuentro de la liga de desarrollo, en esta ocasión pese a desplegar un buen juego colectivo y de jugarles de igual a igual a los locales, Unión no pudo con el R0ckero y cayó ajustadamente por 68 a 62. Joaquín Cabré con 22 puntos fue el máximo artillero Rojiblanco que viene cumpliendo en las presentaciones a los largo del torneo.

