Electo en las generales

Piden que un legislador condenado por abuso sexual no asuma en Santiago del Estero

Se trata del ex intendente de La Banda Héctor "Chabay" Ruiz. Organizaciones feministas y de DDHH advierten que está inhabilitado moralmente para ser legislador.

Héctor "Chabay" Ruiz. Crédito: Gentileza

El ex intendente del distrito santiagueño de La Banda Héctor "Chabay" Ruiz podría verse impedido de asumir su banca en la Cámara de Diputados provincial, ya que en 2015 fue condenado por abuso sexual en un juicio abreviado y ahora organizaciones feministas y de derechos humanos reclaman que no integre el cuerpo legislativo. En las últimas elecciones, Ruiz compitió en la lista del Frente Laborista Patriótico y fue electo diputado provincial para el período 2021-2024. Sin embargo, su prontuario no fue olvidado y el reclamo para que no asuma su escaño ya se hizo escuchar. El ex jefe comunal santiagueño fue condenado por haber abusado sexualmente de una mujer que le había pedido trabajo: "Chabay" Ruiz la citó a su despacho de la Municipalidad de La Banda en horas de la noche y perpetró el delito. Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos se escandalizaron ante la posibilidad de que el dirigente santiagueño pueda asumir una banca en los próximos días y remarcaron que se trata de "un condenado confeso de abuso sexual", ya que recordaron que la pena fue fijada en un juicio abreviado en el que reconoció haber cometido el delito. Debido a que la Constitución provincial no prevé ningún tipo de inhabilitación para ejercer cargos públicos en esos casos, Ruiz pudo presentarse en la lista que llevaba como candidato a gobernador de Santiago del Estero al empresario Guillermo Suárez Melean: "Chabay" fue beneficiado al ver cómo la Justicia Electoral local no hiciera lugar a un planteo del Frente Renovador, que pretendía que se rechazara su postulación a diputado provincial. Ante el reclamo para que se lo impida de asumir su banca, la pelota ahora quedó del lado del propio cuerpo legislativo, que deberá definir si el ex intendente de La Banda está inhabilitado moralmente para ser diputado. Con información de NA. Atención para mujeres en situación de violencia Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano

